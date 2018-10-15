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Futbolcu Kompany'nin babası Belçika'nın ilk siyahi belediye başkanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 16:05 | Son Güncelleme

Manchester City’nin ünlü savunma oyuncusu Vincent Kompany’nin babası Pierre Kompany, Belçika'nın ilk siyahi belediye başkanı seçildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika milli takımı ve Manchester City’nin yıldız savunma oyuncusu Vincent Kompany’nin babası Pierre Kompany, Belçika'nın ilk siyahi belediye başkanı seçildi.

Ülkede dün yapılan yerel seçimlerde Brüksel Başkent Bölgesi'ne bağlı Ganshoren'de belediye başkanı seçilen 71 yaşındaki Kompany, 2006'dan beri aktif olarak siyasetle ilgileniyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyet'inden Belçika'ya göç eden Kompany, aynı zamanda makina mühendisi.

- Futbolcu Kompany'den mesaj

Babasının başarısını "tarihi" olarak nitelendiren oğul Kompany, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, "Seninle gurur duyuyoruz baba. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Belçika'ya 1975'te göçmen olarak geldin. Şimdi seçmenlerinin güvenini alarak, Belçika'nın ilk seçilmiş siyahi belediye başkanı oldun. Geç de olsa bu bir ilerlemedir. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

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