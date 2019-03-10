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Futbolcu köpeği gören telefona sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Artvin’de futbol oynayan köpek öğrencileri dakikalarca peşinden koşturdu.Artvin Çoruh Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci boş saatlerinde üniversitenin bahçesinde futbol oynarken, oyunlarına katılan bir köpek aldığı topu kaptırmamak için dakikalarca öğrencileri peşinden koşturdu.Öğrencilerin şaşkın bakışlarıyla topla adeta bir futbolcu gibi oynayan sokak köpeğini görenler cep telefonuna sarıldı.

Futbolcu köpeği gören telefona sarıldı

Artvin’de futbol oynayan köpek öğrencileri dakikalarca peşinden koşturdu.
Artvin Çoruh Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci boş saatlerinde üniversitenin bahçesinde futbol oynarken, oyunlarına katılan bir köpek aldığı topu kaptırmamak için dakikalarca öğrencileri peşinden koşturdu.
Öğrencilerin şaşkın bakışlarıyla topla adeta bir futbolcu gibi oynayan sokak köpeğini görenler cep telefonuna sarıldı. O anları sosyal medya hesaplarında ‘bizde defans böyle’ diye kaydeden öğrencilerin videosu hayvan severler tarafından büyük ilgi gördü.

Futbolcu köpeği gören telefona sarıldı

Futbolcu köpeği gören telefona sarıldı

Futbolcu köpeği gören telefona sarıldı

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