Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Valisi Okay Memiş, 'Kariyer Sohbetler Programı'nda Atatürk Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Gençlerin sorularını cevaplandıran Vali Memiş, "Giresun'da ilkokula giderken öğretmenimiz herkese 'Ne olacaksınız?' diye sordu. Herkes bir şey söyledi. Sıra bana gelince 'Futbolcu olacağım' dedim. Öğretmenim önce şaka sandı. Bir daha deyince bana bir şaplak vurdu ve ben vali oldum" dedi.

Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'ndeki söyleşiye farklı fakülteden çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Özgeçmişinin okunmasından sonra fotoğraflarla hayatını anlatan Vali Memiş, daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Çocukluk ve gençlik yıllarını esprili bir dille gençlerle paylaşan Memiş, vali olmasını şöyle anlattı:

"Ortaokulda Hayri hocamız vardı, derste 'Büyüyünce ne olacaksınız?' diye sordu. Sınıfta arkadaşlarım son derece popüler meslekleri söylediler. Avukat, doktor, mühendis gibi meslekleri söylediler. Hocam bana 'Okay sen ne olacaksın?' deyince futbolcu olacağım cevabı üzerine bir şaplak yedim. Öğretmenim benim dalga geçtiğimi düşünüyordu. Halbuki ben hakikaten futbolcu olmak istiyordum. Bunu anlatıyorum. Hayri hocam bir gün 'Ne oldu kötü mü oldu, iki de bir şaplağımı söylüyorsun. Benim sayemde vali oldun' dedi."