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Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:16 | Son Güncelleme

ERZURUM Valisi Okay Memiş, 'Kariyer Sohbetler Programı'nda Atatürk Üniversitesi öğrencileri ile buluştu.

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Valisi Okay Memiş, 'Kariyer Sohbetler Programı'nda Atatürk Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Gençlerin sorularını cevaplandıran Vali Memiş, "Giresun'da ilkokula giderken öğretmenimiz herkese 'Ne olacaksınız?' diye sordu. Herkes bir şey söyledi. Sıra bana gelince 'Futbolcu olacağım' dedim. Öğretmenim önce şaka sandı. Bir daha deyince bana bir şaplak vurdu ve ben vali oldum" dedi.

Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'ndeki söyleşiye farklı fakülteden çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Özgeçmişinin okunmasından sonra fotoğraflarla hayatını anlatan Vali Memiş, daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Çocukluk ve gençlik yıllarını esprili bir dille gençlerle paylaşan Memiş, vali olmasını şöyle anlattı:

"Ortaokulda Hayri hocamız vardı, derste 'Büyüyünce ne olacaksınız?' diye sordu. Sınıfta arkadaşlarım son derece popüler meslekleri söylediler. Avukat, doktor, mühendis gibi meslekleri söylediler. Hocam bana 'Okay sen ne olacaksın?' deyince futbolcu olacağım cevabı üzerine bir şaplak yedim. Öğretmenim benim dalga geçtiğimi düşünüyordu. Halbuki ben hakikaten futbolcu olmak istiyordum. Bunu anlatıyorum. Hayri hocam bir gün 'Ne oldu kötü mü oldu, iki de bir şaplağımı söylüyorsun. Benim sayemde vali oldun' dedi."

Çocukken oyuncaklarının ağaçlar ve plastik top olduğunu belirten Vali Memiş, bisikleti olmasını çok istediğini söyledi. Kendisine hediye edilen futbol topunu şişirecek yeri bulamayınca kestiklerini anlatan Vali Memiş'in sözleri öğrencileri kahkahaya boğdu. Barkovizyona yansıtılan fotoğrafları tek tek anlatan Vali Memiş, İdris adlı bir arkadaşıyla çekildiği çocukluk fotoğrafını görünce, "Yaş aldıkça daha iyi oluyorum sanki. Bazen anneme babama bu fotoğrafları göstererek, 'Evlat olsa sevilmez' diyorum" espirisi öğrencileri güldürdü. Üniversitede yabancı dil eğitiminin iyi olmadığını, lise, ortaokulda hoca olmadığı için İngilizce dersinde futbol oynadıklarını söyleyen Vali Memiş, "İngilizcem yerine futbolum gelişti" dedi.

ERGENEKON, BALYOZ CASUSLUK DAVALARI

Öğrencilerine kariyer planlamasıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Vali Memiş, Ergenekon, Balyoz ve casusluk soruşturmalarında ismi olduğunu hatırlatarak, "Benim hukuk müşaviri olmamın sebebi bu ülkenin içinde olduğu FETÖ mücadelesidir. Genel müdür yardımcısı iken şu anda bir çoğu ihraç olan meslektaşlarımın iftirasına maruz kaldım. Basından da takip ettiğiniz Ergenekon, Balyoz, casusluk soruşturmalarında ismi olan birisiyim. Bize atılan iftiranın iftira olduğunu tespit ettik. 17-25 Aralık süreci olduğunda bize gelin dediler. FETÖ'cü olmadığımızın tek delili atılan iftiralardır. Bakan danışmanı oldum, sonra da vali oldum. Hiç yılmadım, prensiplerimden, Anayasal ilkelerden hiç taviz vermedim. Atılan iftira sırasında benimle sohbet etmeyen arkadaşlar sonra kutlama için sıraya geçtiler. Gençler rüzgara karşı sallanmayın. Dosdoğru olun, dümdüz olun er geç hedefinize ulaşırsınız" diye konuştu.

Salonu dolduran öğrencilerin sorularını cevaplandıran Vali Memiş'e program sonunda Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy, çiçek ve günün anısına plaket takdim etti.

Öte yandan yapılacak çekilişle 20 öğrenci Vali Memiş'in konakta misafiri olarak birlikte yemek yiyecek.

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