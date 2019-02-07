HABER

Futbolcu Sala’nın da içinde olduğu uçağın enkazındaki ceset denizden çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson’ı taşıyan uçağın enkazında bulunan cesede ulaşıldığı açıklandı.İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, Fransa’dan İngiltere’ye uçarken Manş Denizi’ne düşen ve bir daha haber alınamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson hakkında açıklamada bulundu.

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson’ı taşıyan uçağın enkazında bulunan cesede ulaşıldığı açıklandı.
İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, Fransa’dan İngiltere’ye uçarken Manş Denizi’ne düşen ve bir daha haber alınamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson hakkında açıklamada bulundu. İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, uçağın enkazında görüntülenen cesedin su yüzüne çıkarıldığını ve kimlik tespiti için Portland Adası’na sevk edildiğini kaydetti.
Fransa’nın Nantes şehrinden Galler’in başkenti Cardiff’e 22 Ocak’ta yola çıkan uçak Manş Denizi’ne düşmüş, Sala ve Ibbotson’ın hayatından umut kesilmişti. Uçağın enkazına 3 Şubat’ta ulaşan ekipler enkazda bir ceset tespit etmişti.

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı
Kayseri polisinden büyük operasyon: 23 gözaltıKayseri polisinden büyük operasyon: 23 gözaltı
Otel sahibi, mühendisi kendisine hakaret ettiği için vurmuşOtel sahibi, mühendisi kendisine hakaret ettiği için vurmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.