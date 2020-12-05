HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Futbolcu Suarez'in şaibeli dil sınavı nedeniyle Juventus yöneticisine soruşturma açıldı

Futbolcu Suarez'in şaibeli dil sınavı nedeniyle Juventus yöneticisine soruşturma açıldı

05.12.2020 16:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Futbolcu Suarez'in şaibeli dil sınavı nedeniyle Juventus yöneticisine soruşturma açıldı

İtalyan Juventus takımı, transfer etmek istedikleri Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in İtalyan vatandaşlığı alabilmesi için dil sınavında usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

İtalyan Juventus takımı, transfer etmek istedikleri Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in İtalyan vatandaşlığı alabilmesi için dil sınavında usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici hakkında, Suarez'in dil sınavı sürecini "hızlandırmak" amacıyla devreye girdiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Paratici, süreçle ilgili olarak savcılığa yalan söylemekle suçlanıyor.

Juventus'un sezon başında transfer etmek istediği Suarez, takımın yabancı futbolcu kotasını aşmaması için İtalyan vatandaşlığına başvurmuştu.

Karısı İtalyan asıllı olan Suarez, vatandaşlık için gerekli dil sınavını Eylül'de geçmişti.

Ancak Suarez'in vatandaşlık başvurusu ve dil sınavı sürecinin normalden çok hızlı ilerlediği ve İtalyanca bilmemesine rağmen dil sınavını geçtiği iddiasıyla inceleme başlatılmıştı.

İtalyan basınında yayımlanan ses kayıtlarında, Suarez'in dil sınavına girdiği Perugia Yabancılar Üniversitesi'nden bir yetkilinin futbolcu hakkında "tek kelime İtalyanca konuşamıyor" dediği ortaya çıkmıştı.

Dört üniversite çalışanı açığa alındı

Perugia Başsavcısı Raffaele Cantone incelemelerin sonunda, Suarez'in vatandaşlık sürecinin hızlandırılması için Juventus yönetiminin devreye girdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Cantona dün yaptığı açıklamada, dil sınavının içeriğinin Suarez'e önceden verildiğini, sınav sonucunun da önceden belirlendiğini belirtti.

Üniversite yönetimi suçlamaları reddederken dil sınavından sorumlu dört üniversite çalışanı soruşturma kapsamında açığa alındı.

İtalyan basını, Paratici'nin vatandaşlık sürecini hızlandırmak için arkadaşı olan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Paola de Micheli'yle irtibata geçtiğinin belirlendiğini de yazdı.

Juventus kulübü, sportif direktörü Fabio Paratici hakkında soruşturma açıldığını teyit etti.

Takım suçlamaları reddederek soruşturma sonunda Paratici'nin aklanacağından emin olduklarını belirtti.

Juventus'un Barcelona'dan transfer etmek istediği 33 yaşındaki Luis Suarez daha sonra İspanyol ekibi Atletico Madrid'le anlaşmaya varmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Sokak ortasında meslektaşına silah çekti! Sebebi şaşkına çevirdiSokak ortasında meslektaşına silah çekti! Sebebi şaşkına çevirdi
84 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!84 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Sokak ortasında meslektaşına silah çekti! Sebebi şaşkına çevirdi

Sokak ortasında meslektaşına silah çekti! Sebebi şaşkına çevirdi

Acemi kundakçı kendini yaktı

Aracı yakmaya çalışırken kendini yaktı

Yunanistan’da karantina tedbirleri 14 Aralık’a kadar uzatıldı

Yunanistan’da karantina tedbirleri 14 Aralık’a kadar uzatıldı

Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı

Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı

Kimse inanamadı! Yaşlı kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı

Kimse inanamadı! Yaşlı kadından komşularına dudak uçuklatan miras

Amazonlar'daki kayalarda bulunan çizimler 'Buzul Çağı'nı tasvir ediyor'

Sırları çözüldü: 12 bin yıl öncesine aitler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.