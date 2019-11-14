HABER

Futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği kazada sanık sürücü "asli kusurlu" görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:59 | Son Güncelleme

Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği ve 6 futbolcunun yaralandığı trafik kazası sonrası hakkında dava açılan minibüs sürücüsünün yargılanmasına devam edildi

Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği, 6 futbolcunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporunda hakkında dava açılan minibüs sürücüsü asli kusurlu görüldü.

Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği ve 6 futbolcunun da yaralandığı kaza nedeniyle hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş'ın yargılamasına devam edildi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz sanık Altıntaş ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada okunan bilirkişi raporunda yolun açık olduğu, yolda kazaya sebebiyet verecek nitelikte olumsuz bir durumun olmadığı yer aldı.

Yolcuların kemer takıp takmamasının kazanın sonucunu etkilemeyeceği ifade edilen raporda, sürücünün asli kusurlu olduğu aktarıldı.

Sanık avukatı, bilirkişi raporuna katılmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanığın olay gününe ait telefon kayıtlarının istenmesine ve dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon 28 Nisan’da Kayseri'de oynan ve 1-1 beraberlikle biten karşılaşma sonrası kiraladıkları özel bir minibüsle Alanya'ya dönmek üzere yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuların bulunduğu minibüs ilçe girişindeki Dinek mevkisinde su kanalına devrilmişti. Kazada, Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural hayatını kaybederken, 6 futbolcu da yaralanmıştı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları
TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir”TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir”
’Şeytan’ın eline düştüm’ deyip intihar eden Ayşenur davasında sanığa yeniden tutuklama kararı’Şeytan’ın eline düştüm’ deyip intihar eden Ayşenur davasında sanığa yeniden tutuklama kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Asli Kusur bilirkişi raporu dava futbol josef sural Süper Lig trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta maket ev mağdurları! 7 yıldır bekliyorlar

7 yıldır bekliyorlar! İnsanları tuzaklarına böyle çekiyorlar

Kan donduran olay! Poşet içinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Poşet içinde bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Seferber oldular

İstanbul Boğazı'nda can pazarı

Çocukların Atatürk’e secde ettirildiği iddiaları! Bir fotoğraf da Gaziantep'ten

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Son dakika! Türk-Yunan sınırda kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Türk-Yunan sınırda kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Son dakika! Turuncu listedeki El Kaide üyesi terörist İstanbul'da yakalandı

Mevlüt Cüşkün İstanbul'da yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.