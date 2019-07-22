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Futbolcu Sural'ın ölümünde sürücüye 15 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 19:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde takım arkadaşlarıyla geçirdiği trafik kazasında Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın ölümüne ilişkin, minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde takım arkadaşlarıyla geçirdiği trafik kazasında Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın ölümüne ilişkin, minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü takım arkadaşlarıyla bindikleri VIP minibüsle Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş (39) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hazırlanan iddianame, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

BAZI FUTBOLCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, kazada yaralanan oyunculardan İsaac Sackey ve Djilma Campos'un minibüs sürücüsü Esat Altıntaş'dan şikayetçi oldukları belirtildi. 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Esat Altıntaş'ın, aracın hızını, aracın yük ve teknik özellikleriyle görüş, yol ve hava durumu şartlarına uyarak sürüş yapmadığı ve hızlı gittiği kaza tespit tutanağında yer aldı. İddianamede, kazanın tek taraflı olduğu, başka bir kişinin kazada etkisinin bulunmadığı vurgulanarak, tek kusurun araç sürücüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca Sackey ve Campos'un da basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi. Kaza sırasında araçta bulunan Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.

'HIZ YAPMADIM'

Esat Altıntaş iddianamede geçen ifadesinde, "Saat 18.30'da Kayseri'den yola çıktık. Kaza ise saat 02.00'de meydana geldi. Caulker'in 'hızlan' uyarısına karşın hız yapmadım" dedi. İddianamede, "Yolcuların ifadelerinde, araç şoförünün kaza öncesi veya sırasında uykulu ve dalgın vaziyette olduğuna yönelik herhangi bir beyana rastlanılmadı" bilgisine yer verildi.

İlk duruşma, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki ay içersinde görülecek.

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