Futbolculara yönelik FETÖ soruşturmaları dava dosyasında

İSTANBUL (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması kapsamında, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, savcılıktan gelen yazıya göre Emre Belözoğlu ile ilgili FETÖ soruşturması yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Biryol ile bir önceki duruşmada tahliye edilen tutuksuz sanık Ömer Çatkıç katıldı. Diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, celse arasında mahkemeye gelen belgeler okundu. Daha önce alınan ara karar gereği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bazı futbolcularla ilgili FETÖ soruşturması yürütülüp yürütülmediğine yönelik yazı yazıldığı ve bu yazıya cevap geldiği belirtildi.

- Gökhan Gönül ve Tuncay Şanlı'ya takipsizlik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından mahkemeye gönderilen söz konusu yazıda, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak talebinde bulunan Ömer Çatkıç'ın verdiği isimlerden eski futbolcu Erkan Özbey hakkında İstanbul, Uğur Kepir hakkında ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen "FETÖ üyeliği" soruşturması olduğu, Gökhan Tokgöz, Ümit Bozkurt, Mehmet Çakır, Uğur Kavuk, Hakan Özmert, Orhan Ak, Emrah Başsan ve Cihat Arslan hakkında ise FETÖ'ye yönelik herhangi bir soruşturma olmadığı bilgisi verildi.