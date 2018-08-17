HABER

Futbolculardan "su" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

Tesislerdeki sularının kesildiğini iddia eden Aydınspor 1923 takımının oyuncuları, Aydın Büyükşehir Belediyesini protesto etmek amacıyla formalarıyla belediye önündeki süs havuzuna girdi - Kulüp Başkanı Artan: - "Şehrin markasına böyle mi sahip çıkıyorlar. Suyumuzu kestiler, 3 aydan beri bizimle uğraşıyorlar"

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Aydınspor 1923 takımının oyuncuları, Aydın Büyükşehir Belediyesinin tesislerdeki suyu kestiği iddiasıyla protesto eylemi yaparak formalarıyla belediye önündeki süs havuzuna girdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Atatürk Kent Meydanı'na takım otobüsüyle gelen futbolcularla meydanda görev yapan zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Daha sonra formalarıyla süs havuzuna giren futbolcular, bir süre burada kaldı.

Eylem sonrası gazetecilere açıklama yapan kulüp başkanı Hüsamettin Artan, mülkiyeti belediyeye ait Hüseyin Aksu Spor Tesislerinde suların kesildiğini belirtti.

Yönetime geldikleri günden bu yana belediyenin sürekli kendilerine engelleme yaptığını savunan Artan, su kesintisinin nedeninin borç olmadığını, tesislerde su saatinin bulunmadığını ifade etti.

Su abonesi olma taleplerinin de kabul edilmediğini ileri süren Artan, şöyle konuştu:

"Aydınspor 1923, kentin markasıdır, kimsenin tapulu malı değildir. Aydın'ın değerlerine sahip çıkalım. Şehrin markasına böyle mi sahip çıkıyorlar. Suyumuzu kestiler, 3 aydan beri bizimle uğraşıyorlar. Yok tesisten atacağız, elektrikleri keseceğiz. Bir de hukuktan bahsediyorlar. Malili bir oyuncumuz 'Ben sadece kendi ülkemizde su yok diye biliyordum. Meğer burada da yokmuş' diyor. Bu utançtır."

Takım kaptanı Emrullah Öztürk ise takımı şampiyon yapmak için çaba harcayacakları yerde susuzlukla uğraştıklarını, iki ayda bir sürekli suların kesildiğini öne sürerek, duruma tepki göstermek amacıyla süs havuzuna girdiklerini kaydetti.

Eylem sonrası takım otobüsüne binen oyuncular meydandan ayrıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise tesisin mülkiyetinin belediyeye ait olduğu, kulüp yönetiminin belediyenin izni ve rızası olmadan burada kalmaya devam ettiği belirtildi.

Aydınspor'un burada kalması için hukuki gerekçenin olmadığı aktarılan açıklamada "Tesis belediyenin rızası dışında kullanılmaktadır. Rıza dışında kullanılan bir yere ne elektrik ne de su bağlanabilir. Bunun yapılması da suçtur." ifadelerine yer verildi.

PARTNERBabamın eli ağırdırBabamın eli ağırdır
Başkan Türkyılmaz: Mudanya'daki orman yangını için yargıya başvuracağızBaşkan Türkyılmaz: Mudanya'daki orman yangını için yargıya başvuracağız
Belediye başkanı polisi itekledi! Belediye başkanı polisi itekledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydınspor 1923 Su süs havuzu tepki

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

İngiliz gazete yazdı: İşte Trump'ın Türkiye tavrının gerçek nedeni

İngiliz gazete yazdı: İşte Trump'ın Türkiye tavrının gerçek nedeni

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...

Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...

Belediye başkanı polisi itekledi!

Belediye başkanı polisi itekledi!

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde şaşırtan manzara

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde şaşırtan manzara

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.