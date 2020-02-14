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Futbolcuları ifşa eden Beren Güney cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları ifşa eden Instagram fenomeni Beren Güney, seneler önce cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti. Beren Güney'in eski hali sosyal medyada olay oldu.

Futbolcuları ifşa eden Beren Güney cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti

Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba" diyerek ifşa eden Instagram fenomeneni Beren Güney, seneler önce cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti.

Instagram'da cesur paylaşımlar yapan ve 95,8 bin takipçisi olan Beren Güney açıklamasıyla olay oldu. Sosyal medyada çıkan cinsiyet değiştirdi iddialarının ardından Beren Güney de yaptığı paylaşımla gerçeği itiraf etti.

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Beren Güney açıklamasında şunları söyledi:

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"Artık sizden gizlim saklım yok ve herkesin her şeyi öğrenmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum. Başta ailem olmak üzere en yakın arkadaşlarımın desteğiyle bu paylaşımı yapacak cesareti kendimde bulabildim.
Uzun yıllar boyunca hayalini kurduğum görüntüye sahibim ve kendimle gurur duyuyorum. Kimse dışardan göründüğü gibi değildir ve kimsenin içinde neler yaşadığını bilemezsiniz.

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Eğer içinizden birine bile ışık tutabiliyorsam ve güç verebiliyorsam ne mutlu bana. Hayallerinizin peşinden gidin. Kendinize ve potansiyelinize inanmaktan asla vazgeçmeyin!"

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BEREN GÜNEY KİMDİR?

1985 doğumlu Beren'in, eski isminin Tolga İmanoğlu olduğu ortaya çıktı. Güzel fenomen yurt dışında ameliyat olup Türkiye'ye Beren Güney olarak geldi.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
bjk ye yakışır gelin
renkli gelin...
360 derece değiştirmiş bu
180 o
180 olmasın o
resmen surat çizmişler.
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