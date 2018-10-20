Futbolcuları taşıyan midibüs seyir halinde yandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'a Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçı için gelen Çayağzısporlu kafileyi taşıyan midibüs seyir halindeyken alev aldı. Kafile hızla tahliye edilirken, itfaiyenin söndürdüğü yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 40'ıncı kilometresi Köroğlubeli mevkisinde meydana geldi. BAL 6’ncı Grup’ta mücadelen eden Sandıklıspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Sandıklı’ya gelen Kırşehir Çayağzısporlu kafileyi taşıyan Okan Karakaya’nın kullandığı midibüs, seyir halindeyken yanmaya başladı.
Midibüs şoförü ön tarafta başlayan yangını fark edince aracı durdurup, kafileyi hızla tahliye etti. Büyüyen alevler bir anda midibüsün tamamını sardı. Yangın, Afyonkarahisar ve Bayat belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Midibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının ardından kafile başka bir araçla yola devam etti. Yangın anı yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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