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Futbolcularına tokat atan antrenöre ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:08 | Son Güncelleme

Olağanüstü toplanan Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, antrenör Halit Kurt'a 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan antrenör Halit Kurt'a 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi.

Futbol İl Disiplin Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurul, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürülüğünün Halil Kurt hakkındaki disiplin sevkini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Savunması istenen Kurt, disiplin ihlaline konu fiiller gerçekleştirdiği tarihte henüz bir kulüple sözleşme imzalamadığını, dolayısıyla söz konusu müsabakada resmi görevli olmadığını, fiilleri motivasyon, takımın kendine gelmesi ve performansın artması amacıyla gerçekleştirdiğini ve bu olay sebebiyle özür dilediğini belirtti.

İl Disiplin Kurulu, 1 Ekim 2016'da oynanan Kayseri İdmanyurdu-Kayseri Meysuspor karşılaşmasında, antrenörlüğünü yaptığı Kayseri Meysuspor amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan Kurt'a, Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddeleri gereğince 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verdi.

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