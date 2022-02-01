Futbolculuktan kovulan Madelene Wright, OnlyFans'tan neler kazandı neler! Kazancını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız...

2020 yılına kadar İngiltere'de futbolculuk yapan Madelene Wright, Charlton forması giyiyordu. O dönem internete sızdırılan görüntüler sonrası kulübü ile yollarını ayırmak zorunda kalmış ve sonrasında futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Bu olayın ardından güzel futbolcu OnlyFans modeli olduğunu resmen duyurdu.

GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRDILAR

2020 yılında katıldığı bir partide görüntüleri sızdırıdılan Madelene Wright'ın kariyeri böyle bitmişti. Bu görüntülerin internette yayılmasının ardından kulüple ilişiği kesilmiş ve takımdan tek taraflı olarak ayrılığı açıklanmıştı. Arkadaşlarıyla eğlendiği sırada alkollü bir şekilde görüntülenen Wright'ın bu halleri futbol hayatını noktalamasına neden olmuştu.

"AYRILMAK ÇOK ZOR OLDU"

Görüntülerinin sızdırılmasının ardından röportaj veren eski futbolcu, "O dönemler arkadaşlarımla sadece eğleniyordum. Konunun ciddiyetini anlayamamıştım. Takımımı çok seviyordum ama ayrılık kararı kalbimi çok kırdı. Futboldan ayrılmak çok zor oldu." ifadelerini kullanmıştı.

TAKİPÇİ SAYISI FIRLADI

Sızan görüntüler sonrası Instagram hesabında takipçi sayısı 25 kat artan güzel futbolcu, 250 binden fazla takipçi kazandı. Her ne kadar futbol kariyerini noktalamış olsa da futbolcuların giydiği ayakkabılar için kendisine reklam teklifleri yağdı.

ARTIK ONLYFANS ÜYESİ

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra OnlyFans sitesine kaydolan Madelene Wright, abone olan kullanıcılarına bikinili, iç çamaşırlı ve futbol topları ile çıplak olarak paylaştığı fotoğraflarını yayınlamaya başladı. OnylFans'a neden katıldığını soranlara ise, "Burada hesap açmayı uzun bir süre düşündüm. Böyle şeylerle anılmak istemedim. Fakat 1 yıl sonra arkama baktığımda ne kadar para kazandığımı gördüm ve doğru bir karar verdiğimi anladım" dedi.

YILLIK KAZANCINI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Futbolu bıraktıktan sonra bu işe atılan güzel sporcu, "Sitedeki ilk yılımda sadece yarım milyon pound kazandım. Kendime ev ve araba aldım. Dünyayı dolaşmaya başladım. Artık lüks yaşıyorum." açıklamasını yaptı.

