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Futbolculuktan şarkıcılığa uzanan yaşam öyküsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

İzmir'de "Nooran" adıyla sahne alan 35 yaşındaki İranlı şarkıcı Muhammed Khezili'nin İran genç milli futbol takımından sahnelere uzanan hayat hikayesi, film senaryolarını aratmıyor - Muhammed Khezili: - "Yaşadığım kazadan sonra Mevlana'nın düşünceleri ve sözleri beni hayata bağladı"

İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'de "Nooran" ismiyle sahne alan İranlı şarkıcı Muhammed Khezili, profesyonel futbolculukla başladığı ilginç kariyeriyle dikkat çekiyor.

İran'da eski bir futbolcu olan babasından da etkilenerek altyapısında oynamaya başladığı İstiklal takımında profesyonel olan Khezili, İran'ın U 16 ve U 17 milli takımlarında top koşturdu.

Güney Kore'nin Daegu kentinde 2003 yılında düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları için İran Üniversite Milli Takımına davet edilen Khezili, okulundan belge almak üzere çıktığı yolda trafik kazası geçirdi.

Kazada 5 arkadaşını kaybeden Khezili’nin aldığı yaralar nedeniyle futbol hayatı sona erdi. Tedavisi sürecinde yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle hayata bakışı değişen Khezili, öğretmeninin hediye ettiği Hz. Mevlana'nın Mesnevi kitabını okuyarak yeniden hayata tutundu.

Bu süreçte çocukluk çağında başladığı müziğe ağırlık veren, Türk müziğiyle tanışan Khezili, üniversitedeki lisans bitirme tezini Hz. Mevlana ve Şems Tebrizi’nin diyalogları üzerine müzikal bir koreografi hazırlayarak yaptı.

Bu eser Tahran'da sahnelendiği sırada tanıştığı eşiyle evlenerek Hindistan'a yerleşen Khezili, Ege Üniversitesinde doktora yapan arkadaşının daveti üzerine Türk müziği üzerine araştırma yapmak üzere 2014'te İzmir'e geldi.

- 5 dilde şarkılar söylüyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde doktora eğitimine başlayan Khezili, bir yandan da müzik çalışmalarına devam etti. Yaptığı müziğin Türkiye'de de büyük beğeni kazandığını fark eden Khezili, gelen teklifler üzerine sahneye çıktı.

Çeşitli konserler ve turne programlarına katılan Khezili, Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Hintçe söylediği şarkılarla kısa sürede bir hayran kitlesine kavuştu.

Eşi ve çocuğuyla İzmir'e yerleşen Khezili, kurduğu tiyatro atölyesiyle de gençlere drama eğitimleri vermeye başladı.

- "Babamın İbrahim Tatlıses'i dinlemesi beni de çok etkiledi"

Hayatını şekillendiren Hz. Mevlana'nın eserlerindeki sözlerden bestelediği eserlerin bulunduğu bir albüm hazırlayan 35 yaşındaki İranlı şarkıcı Muhammed Khezili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana'nın kendisi için çok önemli bir şahsiyet olduğunu belirtti.

"Yaşadığım kazadan sonra Mevlana'nın düşünceleri ve sözleri beni hayata bağladı" diyen Khezili, şöyle konuştu:

"Hindistan ve Türkiye'nin bende ayrı bir yeri vardı. İran'da 90'lı yıllarda Hint filmleri izliyor, Türk müzikleri dinliyorduk. Bu iki ülkeyi oradan biliyordum. Özellikle çocukluğumda babamın İbrahim Tatlıses'i dinlemesi beni de çok etkiledi. Onun şarkılarıyla büyüdüm. Sezen Aksu'yu da iyi biliyorum. Zaten bu filmler ve şarkılar benim hayatımı şekillendirdi."

Orta Doğu müzik kültürünü ve Mevlana felsefesini dünya çapında anlatabilmeyi hayal ettiğini ifade eden Khezili, Türkiye'de son yıllarda İran müziğine olan ilginin arttığını, bunun iki komşu kültürün birbirini tanıması açısından güzel bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

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