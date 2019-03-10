Futbolculuktan şarkıcılığa uzanan yaşam öyküsü

Bu süreçte çocukluk çağında başladığı müziğe ağırlık veren, Türk müziğiyle tanışan Khezili, üniversitedeki lisans bitirme tezini Hz. Mevlana ve Şems Tebrizi’nin diyalogları üzerine müzikal bir koreografi hazırlayarak yaptı.

Güney Kore'nin Daegu kentinde 2003 yılında düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları için İran Üniversite Milli Takımına davet edilen Khezili, okulundan belge almak üzere çıktığı yolda trafik kazası geçirdi.

İran'da eski bir futbolcu olan babasından da etkilenerek altyapısında oynamaya başladığı İstiklal takımında profesyonel olan Khezili, İran'ın U 16 ve U 17 milli takımlarında top koşturdu.

Bu eser Tahran'da sahnelendiği sırada tanıştığı eşiyle evlenerek Hindistan'a yerleşen Khezili, Ege Üniversitesinde doktora yapan arkadaşının daveti üzerine Türk müziği üzerine araştırma yapmak üzere 2014'te İzmir'e geldi.

- 5 dilde şarkılar söylüyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde doktora eğitimine başlayan Khezili, bir yandan da müzik çalışmalarına devam etti. Yaptığı müziğin Türkiye'de de büyük beğeni kazandığını fark eden Khezili, gelen teklifler üzerine sahneye çıktı.

Çeşitli konserler ve turne programlarına katılan Khezili, Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Hintçe söylediği şarkılarla kısa sürede bir hayran kitlesine kavuştu.

Eşi ve çocuğuyla İzmir'e yerleşen Khezili, kurduğu tiyatro atölyesiyle de gençlere drama eğitimleri vermeye başladı.

- "Babamın İbrahim Tatlıses'i dinlemesi beni de çok etkiledi"

Hayatını şekillendiren Hz. Mevlana'nın eserlerindeki sözlerden bestelediği eserlerin bulunduğu bir albüm hazırlayan 35 yaşındaki İranlı şarkıcı Muhammed Khezili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana'nın kendisi için çok önemli bir şahsiyet olduğunu belirtti.