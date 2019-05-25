Futbolculuktan sosyal medya fenomeni oldu

2009 yılında Kasımpaşaspor kulübüne transfer olan ve bir sene sonra talihsiz bir sakatlık geçirip genç yaşta yeşil sahalara veda etmek zorunda kalan Bünyamin İşçi sosyal medya fenomeni oldu.

31 yaşında, evli bir çocuk babası olan ve hayatını Almanya Mannheim şehrinde devam ettiren Bünyamin İşçi. sosyal medyada sayılı gurbetçi fenomenlerin arasında yer alıyor. İşçi başarılı komedi videoları ile dikkat çekiyor.

Lincoln’ü Dortmund sokaklarında alışveriş yaparken görüntülenmişti

2009 Yılında Galatasaray’ın eski sorunlu futbolcusu Cassio Lincoln Dortmund sokaklarında alışveriş yaparken görüntülenmişti. O zamanlar Galatasaray’dan köşe bucak kaçan Cassio Lincoln Almanya’da yaşayan Bünyamin İşci adında bir gurbetçi vatandaşımız tarafından yakalanmış amatör bir kamerayla görüntülenmişti.

Almanya’da başarılı bir grafik çizen Bünyamin İşci şunları söyledi: "Hayatım Lincoln haberinden sonra çok değişti. Kasımpaşaya transfer oldum. Her şey iyi giderken talihsiz bir sakatlık geçirdim ve futbolu bırakmak zorunda kaldım. Almanya’ya geri döndüm ve burada bıraktığım yerden devam edip mesleğimi elime aldım. Şuan 31 yaşındayım evliyim ve bir çocuk babasıyım. Uçak fabrikasında çalışıyorum. Komedi videolarına da hobby olarak başlamıştım. Çevremden güzel tepkiler alınca videoları Sosyal Medya’da (instagram) paylaşmayı karar verdim. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim, Tanımadığım insanlardan çok güzel tepkiler ve mesajlar almaya başladım ve bu beni daha çok motive etmeye başladı. Bunu gerçekten severek yapıyorum. İnsanları eğlendirmeyi güldürmeyi seviyorum. Tabi ki hayallerimde var. İlerde Türkiye’de bir dizi veya sinema filminde yer almak isterim. Bu benim en büyük hayalim".

