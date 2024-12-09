MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Futbolcuyla aşk yaşıyordu! Ünlü oyuncu Melisa Döngel'den evlilik açıklaması! Sevgilisine mesaj mı gönderdi?

Futbolcuyla aşk yaşıyordu! Ünlü oyuncu Melisa Döngel'den evlilik açıklaması! Sevgilisine mesaj mı gönderdi?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.12.2024 20:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok dizi ve film projesinde yer alan başarılı ve güzel oyuncu Melisa Döngel gönlünü futbolcu Kerem Atakan Kesgin'e kaptırmıştı. Ünlü isimden evlilik açıklaması geldi. Sevgilisine mesaj mı gönderdi?

Futbolcuyla aşk yaşıyordu! Ünlü oyuncu Melisa Döngel'den evlilik açıklaması! Sevgilisine mesaj mı gönderdi?

'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Aşk Taktikleri' gibi projelerde boy gösteren ünlü oyuncu Melisa Döngel son olarak Kirli Sepeti dizisinde yer almıştı. Son zamanlarda ise ünlü isim kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemde.

melisa-dongol

Birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Melisa Döngel gönlünü Bandırmaspor'da forma giyen futbolcu Kerem Atakan Kesgin'e kaptırmıştı. Yaklaşık 2 aydır aşk yaşayan güzel isim geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle bir mekanda görüntülenmişti.

kerem-atakan-kesgin-turkei-16547

Futbolcu aşkı ile görüldü! Dişini karıştırırken... Futbolcu aşkı ile görüldü! Dişini karıştırırken...

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK!

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde güzelliği ve tarzıyla büyüleyen Melisa Döngel'den evlilik açıklaması geldi. "Ben çok isterim yuvam olsun, çocuğum olsun. Güzel bir saadetim olsun. Ama hayırlısı diyoruz. Gelecek bir teklife göre evlenebilirim yani. Çocuğumla arkadaşça büyümek için erken evlenmek isterim ama." dedi.

6755d0fd30363706df96c293

Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi!

Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi!

Bir kez daha yaşandı! Yüzey temizleyici içen kişi evinde ölü bulundu

Bir kez daha yaşandı! Yüzey temizleyici içen kişi evinde ölü bulundu

'Suriyelilerin dönüşü' sonrası gündeme geldi! Ucuzlar mı?

'Suriyelilerin dönüşü' sonrası gündeme geldi! Ucuzlar mı?

Kılıçdaroğlu çifti kaza geçirdi

Kılıçdaroğlu çifti kaza geçirdi

Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz açıklaması! Metin Öztürk'e tepki gösterdiler: 'Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz'

Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz açıklaması! Metin Öztürk'e tepki gösterdiler: 'Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz'

Resmi açıklama geldi! İşte Barış Alper ve Osimhen'in kaçıracağı maçlar

Resmi açıklama geldi! İşte Barış Alper ve Osimhen'in kaçıracağı maçlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.