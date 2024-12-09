Futbolcuyla aşk yaşıyordu! Ünlü oyuncu Melisa Döngel'den evlilik açıklaması! Sevgilisine mesaj mı gönderdi?

'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Aşk Taktikleri' gibi projelerde boy gösteren ünlü oyuncu Melisa Döngel son olarak Kirli Sepeti dizisinde yer almıştı. Son zamanlarda ise ünlü isim kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemde.

Birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Melisa Döngel gönlünü Bandırmaspor'da forma giyen futbolcu Kerem Atakan Kesgin'e kaptırmıştı. Yaklaşık 2 aydır aşk yaşayan güzel isim geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle bir mekanda görüntülenmişti.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK!

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde güzelliği ve tarzıyla büyüleyen Melisa Döngel'den evlilik açıklaması geldi. "Ben çok isterim yuvam olsun, çocuğum olsun. Güzel bir saadetim olsun. Ama hayırlısı diyoruz. Gelecek bir teklife göre evlenebilirim yani. Çocuğumla arkadaşça büyümek için erken evlenmek isterim ama." dedi.