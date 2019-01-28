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Futbolcuyu Arama Çalışmalarına Son Verildi

28.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

Yetkililer, Pazartesi günü Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı arama çalışmalarına son verdiklerini açıkladı

Futbolcuyu Arama Çalışmalarına Son Verildi

Yetkililer, Pazartesi günü Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı arama çalışmalarına son verdiklerini açıkladı.

Üç gündür, denizde teknelerle, havadan da uçak ve helikopterlerle 4 bin kilometrekareden fazla bir alanda süren çalışmalar sonuç vermedi.

Geçen hafta Cardiff City kulubüyle anlaşmaya varan futbolcu, tek motorlu uçakla Nantes’tan Cardiff’e gidiyordu.

Guernsey Adası liman sorumlusu David Baker, arama ekiplerinin zorlu bir karar vererek arama çalışmalarına son verdiğini belirtti.

Baker, Sala ve pilotun uçaktan sağ kurtulma olasılığının artık oldukça düşük olduğunu da ekledi.

Arama çalışmalarına son verildiği Sala’nın ailesine bildirildi.

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