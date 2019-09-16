HABER

Futbolda 4 milyar avroluk transfer harcaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan 32 takım, transferler için 2,7 milyar avro, UEFA Avrupa Ligi gruplarında yarışan 48 takım da yaklaşık 1,3 milyar avro harcadı

BERLİN (AA) - Avrupa liglerinde mücadele edecek 80 futbol kulübünün yaz dönemindeki transfer harcaması yaklaşık 4 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan bir haberde, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan 32 takım, transferler için 2,7 milyar avro, UEFA Avrupa Ligi gruplarında yarışan 48 takım da yaklaşık 1,3 milyar avro harcadı.

Böylece 80 futbol kulübünün yaz dönemindeki transfer harcaması, yaklaşık 4 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı.

İngiltere Premier Lig kulüpleri, bu yaz transfer döneminde 478 transfer gerçekleştirdi. Transferlerde "cömert" davranan İngiliz takımları, 1 milyar 235 milyon avro harcayarak ilk sırada yer aldı.

İspanya La Liga ekipleri, 418 transfer yaparak 1 milyar 66 milyon avro harcamayla ikinci, İtalya Serie A ekipleri 247 transfere 637 milyon avro harcayarak üçüncü, Almanya Bundesliga ekipleri de 363 transfere 526 milyon avro harcayarak dördüncü oldu.

Fransa Ligue 1 ekipleri ise 296 transfere 520 milyon avro vererek Avrupa'nın en büyük 5 liginde sonuncu sırada yer aldı.

Öte yandan, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 32 katılımcı kulübe başarıları oranında 2 milyar avro dağıtılacak. Bu da bütün takımların gelirlerinin yüzde 26'sına denk geliyor.

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
Sonsuz Şükran köyüne ’Yüreğiyle yürüyenler’ kadın heykeliSonsuz Şükran köyüne ’Yüreğiyle yürüyenler’ kadın heykeli
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları bağ krişi montajı yapılıyor1915 Çanakkale Köprüsü ayakları bağ krişi montajı yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avruapa ligleri Transfer Harcaması UEFA Şampiyonlar

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 30 yıl hapis!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Son dakika: Bahçelievler'de silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Ekrem İmamoğlu İBB Meclisi’nden 'personel ihalesi' için yetki aldı

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

BM'den son dakika Arakanlı Müslüman açıklaması!

BM duyurdu: Soykırım niyetiyle yapıldı

Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer almış

Şehit askerlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.