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Futbolda 6 saniye kuralı nedir? İlk kez Galatasaray maçında oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 08:12 | Son Güncelleme

Galatasaraylı Okan’dan dolayı ilk kez karşımıza çıkan ve futbolseverlerin merakla sorduğu “futbolda 6 saniye kuralı nedir, 6 saniye kuralı nasıl olur, 6 saniye kuralı kaleci için mi geçerlidir” sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Beinsports kanalında karşımıza çıkan 6 saniye kuralı nedir? Futbol içerisinde var olan ama uzun yıllardır kullanılmayan 6 saniye kuralı nasıl olur? 6 saniye kuralı nasıldır ve kime uygulanır?

Futbolda 6 saniye kuralı nedir? İlk kez Galatasaray maçında oldu!

En son Galatasaray ve Gaziantep FK maçında duyduğumuz 6 saniye kuralı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Galatasaray ve Gaziantep FK yaşanan bir pozisyondan dolayı gündeme gelen “futbolda 6 saniye nedir” sorusu futbolseverler tarafından merakla sorulmaya başlandı. Futbol içerisinde var olan ama uzun yıllardır kullanılmayan 6 saniye kuralı nasıl olur? 6 saniye kuralı nasıl uygulanır?

Futbolda 6 saniye kuralı nedir? Kalecinin uyması gereken 6 saniye kuralı!

Galatasaraylı Okan’nın sebep olduğu ve bir anda futbolseverlerin gündemine oturan 6 saniye kuralı internette en çok aratılan konulardan birisi oldu. 6 saniye kuralının açıklamasını Beinsport ekranlarında görüldükten sonra eski futbolcu ve şimdi yorumcu olan Rıdva Dilmen tarafından yorumlandı. Galatasaray ve Gaziantep FK maçında karşılaşılan 6 saniye kuralı hakem Alper Ulusoy tarafından verildikten hemen sonra Türkiye’nin gündemine oturdu. Bu kural için değerlendirme yapan uzman yorumcuların ve hakemlerin açıklamalarını sizlerle paylaşıyoruz.
Altı saniye kuralı öncelikle kalecilerin topu oyuna sokmasıyla ilgili bir kuraldır. Eğer maç devam ederken kaleci topu eline alıp beklediyse ilk 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır.

6 saniye kuralı uygulanmazsa ne olur?

Eğer kaleci altı saniye içinde topu tekrar oyuna almazsa endirek serbest vuruş kararlı alınır.

Rıdvan Dilmen’e göre 6 saniye kuralı açıklaması

Türkiye’de tarihe geçecek bir karar verildi. 6 saniye kuralında… Bu 6 saniye kuralı ilk çıktığında bir günde uygulayın diyordum. Bula bula da bu Galatasaray’ı buldu. İlklerin takımı 1-2-3 kim sayacak diye bakıyordum. Birde üzerine penaltı oldu mu… Galatasaray’da o penaltıyla 8 puan geriye düştü. Eğer seyircili olsaydı bu karar zordu.”


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