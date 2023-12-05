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Futbolda bu da yaşandı... Maç sırasında 'juju büyüsü' yaptı, ardından golü buldu! Karşılaşmanın hakemi sarı kartla cezalandırdı

05.12.2023 12:38 | Son Güncelleme:
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Ruanda'da Rayon forması giyen Moussa Camara'nın maç sırasında kale önünde büyü yaptıktan sonra golü bulduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Karşılaşmanın hakemi 'juju' adı verilen büyüyü yapan oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. Bu golün ardından harekete geçen Ruanda Futbol Federasyonu büyüyü yasakladı. İşte detaylar...

Ruanda ligi ekiplerinden Rayon Sports’un forveti Moussa Camara’nın ‘juju’ adı verilen büyüyü yaptıktan dakikalar sonra gol attığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

BÜYÜ YAPTI, SARI KART GÖRDÜ

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Mukura Victory ile Rayon Sports arasında oynanan karşılaşmada kaçırdığı mutlak golün ardından kale direğine koşan Camara'nın Juju büyüsü yaptığını anlayan kaleci Mukura, Camara'yı kovalamış, karşılaşmanın hakemi bu davranışı nedeniyle oyuncuya sarı kart göstermişti.

İLK ATAKTA GOLÜ BULDU

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Büyünün ardından ilginç bir şekilde ilk atakta golü atarak eşitliği getirirken Camara takımına 1 puan kazandırdı.

FEDERASYON HAREKETE GEÇTİ

Bu golün ardından harekete geçen Ruanda Futbol Federasyonu büyüyü yasakladı.

GALATASARAYLI BİR TARAFTAR DA BÜYÜ YAPMIŞTI

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Geçtiğimiz haftalarda oynanan Bayern Münih maçı öncesi de Sarı-Kırmızılı bir taraftar Bayern Münihli futbolcuları fotoğraflarıyla oyunculara Voodoo büyüsü yapmıştı.

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