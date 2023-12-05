Futbolda bu da yaşandı... Maç sırasında 'juju büyüsü' yaptı, ardından golü buldu! Karşılaşmanın hakemi sarı kartla cezalandırdı

Ruanda ligi ekiplerinden Rayon Sports’un forveti Moussa Camara’nın ‘juju’ adı verilen büyüyü yaptıktan dakikalar sonra gol attığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Mukura Victory ile Rayon Sports arasında oynanan karşılaşmada kaçırdığı mutlak golün ardından kale direğine koşan Camara'nın Juju büyüsü yaptığını anlayan kaleci Mukura, Camara'yı kovalamış, karşılaşmanın hakemi bu davranışı nedeniyle oyuncuya sarı kart göstermişti.
Büyünün ardından ilginç bir şekilde ilk atakta golü atarak eşitliği getirirken Camara takımına 1 puan kazandırdı.
Bu golün ardından harekete geçen Ruanda Futbol Federasyonu büyüyü yasakladı.
Geçtiğimiz haftalarda oynanan Bayern Münih maçı öncesi de Sarı-Kırmızılı bir taraftar Bayern Münihli futbolcuları fotoğraflarıyla oyunculara Voodoo büyüsü yapmıştı.