HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Futbolda ırkçılık: "O an bir volkan gibi patlarsınız"

Futbolda ırkçılık: "O an bir volkan gibi patlarsınız"

19.06.2020 13:25 | Son Güncelleme

Çek liginde taraftarların maymun sesi çıkararak ırkçı hakarette bulunduğu futbolcu Beauguel, sahada hissettiklerini DW'ye anlattı: O an bir volkan gibi hissedersiniz.

Sonra artık kendinizi tutamayıp patlarsınız.Çekya'da geçen Pazar günü oynanan bir lig maçında Olomouc taraftarlarının maymun sesi çıkararak ırkçı hakarette bulunduğu Fransız futbolcu Jean-David Beauguel, DW'ye konuştu.

Altı yıldır Çekya'da top koşturan Viktoria Plzen forveti Beauguel, aklına Çek liginde daha önce kendisine yapılan ırkçılığın geldiğini belirterek "İlk sezonumdu. Sparta Prag taraftarlarıydı. O zaman daha gençtim ve ne olduğunu anlayamadım. Gerçekten tam olarak ne olduğunu çok da fark edemedim. Kimse de tepki göstermedi çünkü oyuncular buna alışıktı" dedi.

O günden bu yana Çekya'da fazla bir şey değişmediğini ve siyah futbolculara yönelik ırkçılığın "normal" karşılandığını söyleyen Fransız oyuncu, geçen hafta sahada yaşadığı olayıysa şöyle anlattı:

"Maymun gibi 'Uh! Uh! Uh!' diye sesler çıkarıldığını duymaya başladım. Çok öfkelendim ve buna tepki gösterdim... Hakeme gidip yapılan bu yanlışa neden tepki vermediğini sordum. Bana, beklemek zorunda olduğumuzu söyledi. Bu, delilik."

UEFA'nın ırkçılığa karşı "üç adım protokolü", maçlarda taraftarlarca yapılan bir ırkçılık olduğu takdirde hakemlerin ilk adım olarak oyunu durdurup stadyumda anons yaptırmasını öngörüyor. Ancak Sigma Olomouc-Viktoria Plzen maçının hakemi, Beauguel'e yapılan ırkçılığa rağmen oyunu durdurup anons yaptırmamıştı.

"Volkan gibi patlarsınız"

Beauguel, DW'ye verdiği röportajda "Gerçekten çok olduğunda, çoktur... O an bir volkan gibi olursunuz. İçinizde tutarsınız ve sonra bir an gelir: Bum! Artık o kadar çoktur ki içinizde daha fazla tutamazsınız. Bir şey yapmak zorundasınızdır" dedi.

Bir daha benzer bir olay yaşanması hâlinde, tereddütsüz şekilde sahayı terk edeceğini belirten Beauguel, "Yine olacağını biliyorum... Oynamaya devam edersem ve yine olursa, sahadan çıkacağım. O an skor olarak önde ya da geride olduğumuzu umursamadan çıkarım. Buna katlanmak için burada değilim. Takım arkadaşlarım da peşimden gelirse, mutlu olurum. Gelmezlerse de kızmam çünkü onlar belli bir yaşa gelmiş kişiler. Kendi kararlarını vermek zorundalar. Ama benim kişisel hissim, bırakmak olur" diye konuştu.

Kulübe para cezası verildi

Çek liginin disiplin kurulu, geçen haftaki olayın ardından taraftarlarının "ırkçı davranışından" ötürü Sigma Olomouc kulübüne 120 bin Çek korunası (Yaklaşık 35 bin TL) para cezası verdi.

Fransız futbolcu Beauguel ve Viktoria Plzen'den özür dileyen kulüp yönetimi, ırkçı davranışta bulunan taraftarların stadyumdan çıkarıldığını ve gelecekteki maçlara alınmayacağını açıkladı.

Disiplin kurulu da Olomouc'un olayla ilgili açılan soruşturmada polisle iş birliği yaptığını ancak benzer bir olayın tekrarlanması hâlinde bu kulübün daha sert bir ceza alacağını belirti.

Kurul, Beauguel ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan takım arkadaşı Joel Kayamba'ya Çarşamba günkü kupa maçında Sparta Prag taraftarlarınca yapıldığı iddia edilen ırkçılıkla ilgili de inceleme başlattı.

DW,AP/CÖ,TY

©️DeutscheWelleTürkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını kurtarmak için pencereden atladı Canını kurtarmak için pencereden atladı
Çin'den aşı açıklaması: Aşı yıl sonunda tanıtılacak!Çin'den aşı açıklaması: Aşı yıl sonunda tanıtılacak!
Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?

En Çok Okunan Haberler

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Gözyaşları içinde itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Gözyaşları içinde itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Bakan Koca'dan belediye başkanlarına LGS ve YKS çağrısı

Bakan Koca'dan belediye başkanlarına LGS ve YKS çağrısı

34 yıldır saçına makas değmedi!

34 yıldır saçına makas değmedi!

Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı yıl sonunda tanıtılacak

Çin'den aşı açıklaması: Aşı yıl sonunda tanıtılacak!

ABD, İranlı general Süleymani'yi 'Ninja Füze' ile vurdu iddiası

ABD, İranlı general Süleymani'yi 'Ninja Füze' ile vurdu iddiası

İlginç yaşamıyla bilinen Tayland Kralı 'bardağı taşırdı'

İlginç yaşamıyla bilinen Tayland Kralı 'bardağı taşırdı'

'Ateş çemberi' Güneş tutulması için geri sayım!

'Ateş çemberi' Güneş tutulması için geri sayım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.