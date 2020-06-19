Futbolda ırkçılık: "O an bir volkan gibi patlarsınız"

Sonra artık kendinizi tutamayıp patlarsınız.Çekya'da geçen Pazar günü oynanan bir lig maçında Olomouc taraftarlarının maymun sesi çıkararak ırkçı hakarette bulunduğu Fransız futbolcu Jean-David Beauguel, DW'ye konuştu.

Altı yıldır Çekya'da top koşturan Viktoria Plzen forveti Beauguel, aklına Çek liginde daha önce kendisine yapılan ırkçılığın geldiğini belirterek "İlk sezonumdu. Sparta Prag taraftarlarıydı. O zaman daha gençtim ve ne olduğunu anlayamadım. Gerçekten tam olarak ne olduğunu çok da fark edemedim. Kimse de tepki göstermedi çünkü oyuncular buna alışıktı" dedi.

O günden bu yana Çekya'da fazla bir şey değişmediğini ve siyah futbolculara yönelik ırkçılığın "normal" karşılandığını söyleyen Fransız oyuncu, geçen hafta sahada yaşadığı olayıysa şöyle anlattı:

"Maymun gibi 'Uh! Uh! Uh!' diye sesler çıkarıldığını duymaya başladım. Çok öfkelendim ve buna tepki gösterdim... Hakeme gidip yapılan bu yanlışa neden tepki vermediğini sordum. Bana, beklemek zorunda olduğumuzu söyledi. Bu, delilik."