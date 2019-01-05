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Futbolda Körfez krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 22:52 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri, Katarlı 5 gazetecinin Asya Kupası'nı takip etmek üzere ülkeye girmelerine izin vermedi

2019 Asya Kupası'nı takip etmek isteyen Katarlı 5 gazetecinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) girmesi engellendi.

Körfez ülkeleri ve Mısır tarafından Katar'a uygulanan siyasi ve ekonomik abluka spora da yansıdı.

BAE tarafından ülkeye alınmayan gazetecilerden biri AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asya Kupası'nı takip etmek üzere ülkeye girmelerine izin verilmediğini söyledi.

İsmini açıklamak istemeyen Katarlı gazeteci, diğer basın mensuplarıyla birlikte BAE vizesi almak için gerekli işlemleri yaptıklarını ve Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) akredite olduklarını ifade etti.

Gazeteci, Katar-Lübnan ve Katar-Kuzey Kore karşılaşmalarını takip etmek üzere BAE'nin El-Ayn kentine gitmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ülkeye girişlerine izin verilmeyen gazetecilerin, günlük gazeteler El-Vatan, Eş-Şark, Er-Ray ve El-Arab ile Stad Er-Riyadıyye dergisinin temsilcileri olduğunu söyleyen gazeteci, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda sorgulandıklarını ve 13 saat burada tutulduklarını belirtti.

Abu Dabi Spor Meclisi Genel Sekreteri Arif Hamad el-Avani, yaptığı basın açıklamasında, Katarlı gazetecilerin alınmaması kararını savunarak, bu kişilerin turist vizesi gibi genel bir vize değil, Asya Kupası'nı takip etmek için vize almaları gerektiğini kaydetti.

Katar Spor Basını Komitesinin yaptığı yazılı açıklamada ise "BAE'nin Katarlı gazeteci ekibine karşı tutumu basın özgürlüğüne halel getirmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ekibin AFC'ye akredite olduğu ve BAE'ye giriş vizesi aldığı kaydedildi.

Komiteden yapılan ikinci bir açıklamada da BAE emniyet mensuplarının Katarlı gazetecilere karşı işlediği insan hakları ihlallerine yer verildi.

Birkaç gün önce de AFC ve Katar Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Asya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Suud el-Muhammedi'nin BAE'ye girişi önce engellenmiş sonra izin verilmişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamış, Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AFC Asya Kupası BAE Katar

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