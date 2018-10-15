"Futbolda şiddetin önlenmesi için elimizden geleni yapacağız"

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin, "Futbolda şiddetin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması konusunda elimizden geleni yapacağız." dedi.

Tiryaki, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bir süredir Amed Sportif Faaliyetler Kulubü'ne yönelik "ırkçı ve milliyetçi saldırılar" gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü karşılaşmasında yaşananlara değinen Tiryaki, "Bu türden bir saldırının kimin tarafından ve kime karşı yapılırsa yapılsın ırkçılık dışında bir sıfatla nitelendirilmesi olanaksızdır." ifadesini kullandı.

Yaşananlar sonrasında bir takım temaslarda bulunduklarını aktaran Tiryaki, "Futbolda şiddetin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması konusunda elimizden geleni yapacağız. Bu tür sorunların takipçisi olacağız. Amedspor yönetimi ve taraftarına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

