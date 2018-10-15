"Futbolda şike kumpası" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike kumpası" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, başka davalarda tutuklu olan sanık Mehmet Baransu savunma yaptı.
Dava kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığını söyleyen Baransu, "Davadaki tüm sanıkların 3 Temmuz 2011 öncesi yaptığı eylemlerden iddianamede bahsediliyor. Benim hiçbir eylemim yer almıyor, çünkü yok. Beni terör örgütüne üye olmaktan suçluyorlar. Baransu'yu bu suçla suçlamak çok ağırdır. Beni bu suçtan yargılamak kimsenin haddine değil. İsminin PKK ile yan yana gelmesi bile kabul edilemez. Bana ceza verecekseniz 3-5 yıl ceza istemiyorum. Ceza verecekseniz beni idam edin." şeklinde savunma yaptı.
Kendisinin şikeden dolayı yargılanmadığını, şike dışı haberleri nedeniyle mahkeme salonunda olduğunu iddia eden Baransu, ABD'de bulunduğu 4 yıl boyunca tez konusuyla ilgilendiğini, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanına hiç gitmediğini öne sürdü.
Sözde sıkıyönetim direktifinde imzası bulunan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün darbeci olduğuna ilişkin, kitabında 18 sayfa yazı bulunduğunu ileri süren Baransu, "Ben bu adam albay görevindeyken, 2010 yılında cuntacı olduğunu söyledim. Soruşturma açılsaydı belki de darbede olmayacaktı. Ben nasıl FETÖ'cüyüm ki bunları yazmışım. Bazı savcılar ben hapisteyken beni darbeye katılmakla suçluyorlar. Ben hapisteyken nasıl darbeye katılmış olabilirim. Ben FETÖ'cü değilim." iddiasında bulundu.
Mahkeme heyeti, Baransu'nun savunmasının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına ertelendi
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