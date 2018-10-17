"Futbolda şike kumpası" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, sanık Mehmet Baransu savunmasını tamamladı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu savunmasını yapmaya devam etti.
Sanık Baransu, iddianame ve hazırlayan savcıya yönelik eleştirilerde bulundu.
İddianamede yer alan Trabzonspor taraftarıyla ilgili yazısına ilişkin sanık Baransu, "Ben Trabzonspor başkanı olsaydım, takımı ligden çekerdim. Fenerbahçe küme düşmüştü. Taraftarı arkama alır, FİFA'ya yürürdüm. Kupayı daha Giresun'a gelmeden bana verirlerdi. Ben 'Hukuki eylem yapacaksınız.' dedim. Fenerbahçeli olsaydım Aziz Yıldırım'ı atardım. Benim zevk aldığım şeye niye şike karıştırıyorsunuz?" dedi.
"Aziz Yıldırım, Kıbrıs'a kaçacak." ifadesinin yer aldığı bir haberde imzası bulunduğunu dile getiren sanık Baransu, bu haberi kendisinin yapmadığını, editörün kendisinin imzasını attığını savundu.
Şike operasyonu olduğunda gün gün neler olduğunu yazdığını öne süren sanık Baransu, herkesin Aziz Yıldırım'ı kurtarmaya çalıştığını, uzun süre kimsenin FETÖ demediğini, sonradan olayların FETÖ'yle ilgili olarak dillendirildiğini ileri sürdü.
Mahkeme Başkanı, yaptığı haberleri kimlerden duyduğunu ve kendisine kimlerin haber verdiğini anlattığı sırada Baransu'ya "Haber kaynaklarının FETÖ olmadığını, kendi kaynakların olduğunu söylüyorsun yani." dedi.
Baransu'nun şikeyle ilgili konuşmasını devam ettirmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Biz burada şike var mı, yok mu araştırmıyoruz. O olaylarla ilgili dosya Yargıtay'da. Biz burada örgüt üyeliğini araştırıyoruz." diye konuştu.
Sanık Mehmet Baransu, Bank Asya'da hesabı bulunduğu iddialarıyla ilgili olarak "Bana Bank Asya'da neden hesabın var diye sorulsa, 'Sana ne?' derim. Bir bankada hesabın olması suç değil." ifadelerini kullandı.
Sanık Baransu savunmasını tamamladıktan sonra duruşma yarına ertelendi.
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