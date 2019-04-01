"Futbolda şike kumpası" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 13'ü tutuklu 17 sanık ile tarafların avukatları katıldı. Bir kısım sanık da SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı. Sincan F Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanan eski milletvekili sanık İlhan İşbilen savunma yaptı. Sanık İşbilen, bu dosyaya neden katıldığını bilmediğini, kendisinin bu dosyaya uymadığını, hiçbir kulübün taraftarı olmadığını, yöneticileriyle tanışmadığını, iş hayatında ve siyasi hayatında hiçbir zaman futbolla ilgisi olmadığını ileri sürdü. Hakan Şükür ile selamlaşma seviyesinde kaldığını, sanayici olduğunu, İhsan Kalkavan'ı da iş hayatından dolayı tanıdığını ifade eden sanık İşbilen, 1982-1992 arasında Zaman gazetesinde bulunduğunu, sonra ayrıldığını, binanın açılış törenine, gazetenin aktivitelerine gitmediğini savundu.

İşbilen, sanıkların hiçbiriyle ilişiğinin olmadığını, telefon görüşmelerinin, HTS kayıtlarının bulunmadığını, Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'yı medya dünyasında tanınan simalar olması nedeniyle herkes gibi tanıdığını, bir mesailerinin bulunmadığını, Karaca ameliyat olunca "geçmiş olsun" demek için görüştürüldüğünü anlattı. Dosyadaki diğer sanıklarla telefon görüşmelerinin olmadığını öne süren İşbilen, "Sanıklarla görüşmedim, hiçbirinin ifadesinde ismim geçmemektedir. 2010 yılında bu davaya konu soruşturma başlatılmış, 3 Temmuz 2011'de operasyon yapılmıştır. Ben bu sürecin 335 günü yurt dışındaki işlerimin başındaydım. Uluslararası yoğun çalışmalarımdan dolayı Ergenekon, Balyoz ve Şike gibi davalardan haberim olmadı. Bu dosyayla alakam yoktur. Bu süreçte medyada da yer almadım. 71 yaşında günah keçisi seçildim." iddiasında bulundu. Gizli Tanık Güneş'in "İlhan İşbilen, çok yüksek olarak değerlendirilirdi, çok etkiliydi." beyanlarını kabul etmeyen sanık, Bylock kullandığı iddialarına ilişkin ise "Ben Bylock kelimesini cezaevinde tutukluyken duydum. Dosya incelemelerinde gördüm. Gece yatarken telefonlarım sinyal vermiş. Bunlara Bylock denilmiş. Ben bu işin içinden çıkamadım." şeklinde konuştu.