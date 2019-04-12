"Futbolda şike kumpası" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, aralarında başka suçlardan da tutuklu bulunan 13 tutuklu, bir tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Bir kısım sanıklar da farklı cezaevleri ve adliyelerden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı.

Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, taleplerini almak için taraflara söz verdi.

Fenerbahçe Kulubü avukatı Naim Karakaya, sanıkların dosyaya fayda sağlamayacak konuları da savunmalarına dahil ettiği için yargılanmanın çok uzun sürdüğünü söyledi. Avukat Karakaya, Sadri Şener'in duruşma salonunda dinlenilmesini talep etti.

Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olduklarını ifade ederek, tahliyelerini istedi.

Duruşma, sanıkların taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Davanın geçen haftadan bu yana devam eden duruşmalarında, eski milletvekili sanık İlhan İşbilen ile sanık Necmettin Karapınar'ın savunması tamamlanırken, sanık Ramazan Haktan Helvacı ise savunmasının bir kısmını yaptı. Yargılamada, toplam 63 sanığın savunması alındı.