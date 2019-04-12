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"Futbolda şike kumpası" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:50 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanması sürüyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, aralarında başka suçlardan da tutuklu bulunan 13 tutuklu, bir tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Bir kısım sanıklar da farklı cezaevleri ve adliyelerden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı.

Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, taleplerini almak için taraflara söz verdi.

Fenerbahçe Kulubü avukatı Naim Karakaya, sanıkların dosyaya fayda sağlamayacak konuları da savunmalarına dahil ettiği için yargılanmanın çok uzun sürdüğünü söyledi. Avukat Karakaya, Sadri Şener'in duruşma salonunda dinlenilmesini talep etti.

Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olduklarını ifade ederek, tahliyelerini istedi.

Duruşma, sanıkların taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Davanın geçen haftadan bu yana devam eden duruşmalarında, eski milletvekili sanık İlhan İşbilen ile sanık Necmettin Karapınar'ın savunması tamamlanırken, sanık Ramazan Haktan Helvacı ise savunmasının bir kısmını yaptı. Yargılamada, toplam 63 sanığın savunması alındı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli hapis cezaları talep ediliyor.

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