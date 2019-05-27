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"Futbolda şike kumpası" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Duruşmayı, müşteki eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski kulüp yöneticilerinden Mahmut Uslu da takip ediyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, 9'u tutuklu 14 sanık ve tarafların avukatları katıldı.

Müşteki eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski kulüp yöneticilerinden Mahmut Uslu'nun da aralarında olduğu spor camiasından kişiler de duruşmayı takip ediyor. Duruşmayı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy ile kulübün yeni yönetim kurulu üyeleri de izliyor.

Yıldırım, duruşma salonunda müşteki kısmında otururken, Özsoy ve kurul üyeleri de izleyici bölümünde bulunuyor.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Bir önceki duruşmada, Haşim Gülal, Soner Koç, Mehmet Aslan ve Kemal Atılgan tahliye edilirken, sanık Mehmet Baransu'nun dosyası ayrılmıştı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.

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