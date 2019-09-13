"Futbolda şike kumpası" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunmalarının alınması sürüyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanık eski İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç savunma yaptı.

Tutuklu sanık Ardıç, gizli tanık beyanlarının yalan ve çelişkili olduğunu, bu kişinin daha önceden bazı suçlardan sabıkasının olduğunu, beyanlarına itibar edilemeyeceğini öne sürdü.

Usulsüz işlem yapmadıklarını, savcılık talimatıyla hareket ettiklerini savunan tutuklu sanık Ardıç, yaptıkları soruşturmada doğru işlem yaptıklarını, kendisinin de arkadaşlarının da üzerine leke sürüldüğünü iddia ederek bunu kabul etmediğini, hakkındaki iddiaların tutarsız olduğunu ileri sürdü.

Duruşma, 16 Eylül pazartesi gününe ertelendi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın 35 yıldan 80 yıla kadar, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın da 35 yıldan 85 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.

