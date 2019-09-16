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"Futbolda şike kumpası" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 18:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 11'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 11'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, savunmasını yapmaya devam etti.

Sanık Nazmi Ardıç, iddianamede Fenerbahçe’nin özellikle hedef alındığı iddiasının bulunduğunu, yine iddianamede bu davanın sanıklarının en başından beri bu olayı kurguladığı iddialarının olduğunu belirterek, ‘’Bunlar iddianameye dil ucuyla konulmuş. Bu beyanların dayanağı gizli tanık Güneş’tir. Gizli tanığın beyanları uydurmadır. Bu şahıs bir yerde başka bir şey söylüyor, başka yerde başka şey söylüyor. Gizli tanık beyanlarına dayanarak bu isnatların yapılıyor olması hukuken olamaz. Şike davasında 93 kişi sanıktır, Fenerbahçe’nin ise sadece 4 tane yöneticisi sanık olmuştur. Bu Fenerbahçe’nin hedef alındığını göstermeyen bir veridir.’’ diye konuştu.

Özellikle Fenerbahçe hedef alınsaydı, futbolcular ile daha fazla yöneticinin soruşturmada yer alacağını, soruşturmada hangi delil elde edildiyse o şekilde soruşturma yürütüldüğünü öne süren sanık Ardıç, delillerin savcının önüne konulduğunu, şike soruşturmasında ne gerektiriyorsa onun yapıldığını ve farklı spor kulüplerinden bazı yöneticilerin de davada yer aldığını söyledi.

Bahsettiği durumlardan dolayı özellikle Fenerbahçe’nin hedef alınmadığının açıkça ortada olduğunu iddia eden sanık Ardıç, "Aziz Yıldırım’ın adı karıştığı her iş, dünyada olay olur. Aziz Yıldırım, soruşturma başladıktan 2,5 ay sonra soruşturmaya dahil olmuştur. Diğer yöneticiler de bir kaç ay sonra soruşturmaya dahil olmuştur. Yıldırım ve yöneticilerin şüpheli oldukları veriler belirlenince soruşturmaya dahil edilmişlerdir. Ne spor camiası, ne de futbol camiası ele geçirilemeyecek bir camiadır. Fenerbahçenin 25 milyon taraftarı var. 3 kulübün taraftar kitlesi 50 milyon civarıdır. Böylesine bir kitle nasıl ele geçirilir? Ele geçirilme iddiasının mantıki tutarlığı yoktur.’’ şeklinde konuştu.

Bu davanın sanıklarının Aziz Yıldırım’ı tutukladığı iddiasının iddianamede yer aldığını anlatan sanık Ardıç, Aziz Yıldırım’ı tutuklayanın hakim olduğunu, tutuklanmasını isteyen kişinin savcı olduğunu, bu durumlarla ilgili bu kişilerin HSK’ya karşı bir şikayetlerinin ise olmadığını bildirdi.

Fenerbahçe’nin zarara uğramasını istemeyeceğini dile getiren sanık Ardıç, "Bütün kulüpler bizim milli değerimizdir. Önümüzdeki soruşturmanın doğuracağı sonuçları da engelleyemem. Soruşturmanın, mevzuatın gereği neyse o yapılır." dedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

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