"Futbolda şike kumpası" davası

Sanık Nazmi Ardıç, iddianamede Fenerbahçe’nin özellikle hedef alındığı iddiasının bulunduğunu, yine iddianamede bu davanın sanıklarının en başından beri bu olayı kurguladığı iddialarının olduğunu belirterek, ‘’Bunlar iddianameye dil ucuyla konulmuş. Bu beyanların dayanağı gizli tanık Güneş’tir. Gizli tanığın beyanları uydurmadır. Bu şahıs bir yerde başka bir şey söylüyor, başka yerde başka şey söylüyor. Gizli tanık beyanlarına dayanarak bu isnatların yapılıyor olması hukuken olamaz. Şike davasında 93 kişi sanıktır, Fenerbahçe’nin ise sadece 4 tane yöneticisi sanık olmuştur. Bu Fenerbahçe’nin hedef alındığını göstermeyen bir veridir.’’ diye konuştu.

Özellikle Fenerbahçe hedef alınsaydı, futbolcular ile daha fazla yöneticinin soruşturmada yer alacağını, soruşturmada hangi delil elde edildiyse o şekilde soruşturma yürütüldüğünü öne süren sanık Ardıç, delillerin savcının önüne konulduğunu, şike soruşturmasında ne gerektiriyorsa onun yapıldığını ve farklı spor kulüplerinden bazı yöneticilerin de davada yer aldığını söyledi.

Bahsettiği durumlardan dolayı özellikle Fenerbahçe’nin hedef alınmadığının açıkça ortada olduğunu iddia eden sanık Ardıç, "Aziz Yıldırım’ın adı karıştığı her iş, dünyada olay olur. Aziz Yıldırım, soruşturma başladıktan 2,5 ay sonra soruşturmaya dahil olmuştur. Diğer yöneticiler de bir kaç ay sonra soruşturmaya dahil olmuştur. Yıldırım ve yöneticilerin şüpheli oldukları veriler belirlenince soruşturmaya dahil edilmişlerdir. Ne spor camiası, ne de futbol camiası ele geçirilemeyecek bir camiadır. Fenerbahçenin 25 milyon taraftarı var. 3 kulübün taraftar kitlesi 50 milyon civarıdır. Böylesine bir kitle nasıl ele geçirilir? Ele geçirilme iddiasının mantıki tutarlığı yoktur.’’ şeklinde konuştu.