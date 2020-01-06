"Futbolda şike kumpası" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 7'si tutuklu 107 sanığın yargılanması sürüyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, bu davadan ve başka suçlardan tutuklu 9 sanık katıldı. 8 tutuksuz sanık, bir kısım müştekiler ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Bazı sanıkların ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada mahkeme başkanı, 2 hafta sürecek olan duruşmada, önceden planlandığı gibi müştekiler ve tanık beyanlarının alınacağını duyurdu.

Mahkeme başkanı, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarının usulden bozulmasına ilişkin kararının UYAP'tan veya fiziki olarak kendilerine ulaşmadığından, buna ilişkin taraflardan beyan almayacağını söyledi.

Duruşma, dava dosyasına giren evrakların okunmasıyla sürüyor.