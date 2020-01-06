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  4. "Futbolda şike kumpası" davası

"Futbolda şike kumpası" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 7'si tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 7'si tutuklu 107 sanığın yargılanması sürüyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, bu davadan ve başka suçlardan tutuklu 9 sanık katıldı. 8 tutuksuz sanık, bir kısım müştekiler ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Bazı sanıkların ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada mahkeme başkanı, 2 hafta sürecek olan duruşmada, önceden planlandığı gibi müştekiler ve tanık beyanlarının alınacağını duyurdu.

Mahkeme başkanı, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarının usulden bozulmasına ilişkin kararının UYAP'tan veya fiziki olarak kendilerine ulaşmadığından, buna ilişkin taraflardan beyan almayacağını söyledi.

Duruşma, dava dosyasına giren evrakların okunmasıyla sürüyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.

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