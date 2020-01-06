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  4. "Futbolda şike kumpası" davası

"Futbolda şike kumpası" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 7'si tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, bir müştekinin ifadesi alındı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 7'si tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, çeşitli kurumlardan istenen raporların sonuçları hakkında taraflara bilgi verildi.

Daha sonra bir kısım tanıkların, UYAP bilgi havuzundan alından, farklı dosyalarda verdikleri ifadeler ile bir kısım müştekilerin ise önceki aşamalarda alınan ifadeleri okundu.

Evrak okuma işlemlerinin ardından müşteki Hasan Alim'in ifadesi alındı.

Alim, 2009 yılından başlayarak sanıklar tarafından 3 yıl fiziki takibe alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunu 3 Temmuz 2011'e kadar yapmışlar. Hakkımda, ne gibi bir terör örgütü üyeliği buldular da 3 sene telefonlarımı dinlemişler, fiziki takip yapmışlar? Bu süreçte itibarım zedelendi. Tekstil işiyle uğraşıyordum. Gazetelerde tapelerim çıktı. Firma 2011 Eylül ayında beni çağırdı, itibarı zedelenmiş biriyle çalışamayız dediler. Hem itibarını hem de işini kaybetmiş birisiyim. Maddi kayıplarım da oldu. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim. Bu olaya imza atan herkesten şikayetçiyim, usule ve hakkaniyete uygun şekilde cezalandırılmalarını ve davaya 'katılan' olarak kabulümü istiyorum."

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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