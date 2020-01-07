"Futbolda şike kumpası" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurulduğu gerekçesiyle 7'si tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada, müşteki Olgun Aydın'ın (Peker) ifadesi alındı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 3'ü tutuklu 5 sanık katıldı.

Bazı sanıkların Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, bir kısım müştekiler ve avukatları da hazır bulundu.

Müştekilerin dosyadaki ifadelerinin okunduğu duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, müşteki Olgun Aydın'ın (Peker) ifadesi alındı.

Bir dönem, mahkeme kararıyla soyadını Peker olarak değiştiren ve sonradan tekrar eski soyadını kullanan müşteki Olgun Aydın, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Aydın, şike davasında en çok zarar gören kişilerden birisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Aslında bu davanın kumpas olduğunu anlamak için benim durumuma bakmanızın yeterli delil olduğunu düşünüyorum. Çünkü algı yapıldı. Aziz Yıldırım'ı özel yetkili mahkemelere çıkarmak istediler. Terörden, uyuşturucudan özel yetkili mahkemeye çıkaramazlardı. Bunu suç örgütü üzerinden yaptılar. Çünkü normalde şike davasının Kadıköy Adliyesi'nde görülmesi gerekti. Bu davayı kamuoyuna kabul ettirebilmeleri için onlara bir isim lazımdı. Olgun Peker diye bir adam vardı, soyismi suç örgütüne uygundu. Bütün kamuoyunu bu şekilde yönlendirdiler. Dosyaya baktığınızda Sedat Peker'den olma, Sedat Peker'den doğma olduğunu göreceksiniz. Sedat Peker bu dosyada yargılanmadı ama sanıklardan daha çok adı geçiyor. Niye? Bu önyargıyı oluşturmak için. Evet soyadımı Peker olarak değiştirmiştim, sebebi de vardı. Bugün benim soyadım Aydın."