"Futbolda şike kumpası" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 7'si tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 6'sı tutuklu 7 sanık sanık katıldı. Bazı sanıkların ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, bir kısım müştekiler ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, bir dönem Giresunspor'da yöneticilik yapan mağdur müşteki Coşkun Çalık'ın ifadesi alındı. Çalık, ticaretle uğraşan ve şehrini (Giresun) seven bir birey olduğunu, şikeyle ya da örgütle herhangi bir bağlantıları olmadığını belirterek, "3 Temmuz'un bu vatanın birliğine dirliğine karşı yapıldığını sonradan anladım. Bu sanıklar beni ve 6 çocuğumu mağdur etmişlerdir. Hala içeride geçirdiğim 8,5 ayın mağduriyetiyle uğraşıyorum. Şikayetçiyim, en ağır cezayla cezalandırılmalarını istiyorum. Dosyadaki tape kayıtları hukuka aykırı olduğundan bu hususa ilişkin konuşmayacağım." dedi.

Çalık'ın ardından söz alan mağdur Mesut Erdoğan ise gazeteci olduğunu beyan ederek, "Benim şikeyle falan ilgim yoktur. Görevim gereği kulüp başkanlarıyla irtibata geçerdim. Beni nasıl bu dosyaya dahil ettiler?" diye konuştu. Duruşmada daha sonra eski Giresunspor Başkanı Osman Çırak "tanık" sıfatıyla dinlenildi. Çırak, Giresunspor'da 12 yıl as başkanlık 7 yıl da başkanlık yaptığını anlatarak, "Transferlerimizi yaptık, sezona başladık. Sonuçlar iyi gelmeyince taraftar bizi protesto etti. 6 ay başkanlık yapmıştım. Taraftar ve basın baskısından dolayı başkanlıktan ayrıldım. Benden sonra başkası seçildi. Sonra gönül kırıklığım olduğu için ilgilenmedim. Giresunspor'un menfaatleri doğrultusunda zaman zaman eski başkan Olgun Aydın'dan fikir alıyorduk. Taraftar ve yerel basın benim üzerime geldiği için daha fazla yıpranmamak adına başkanlığı bıraktım." ifadesini kullandı. Tutuksuz sanık Lokman Yanık ile aralarında ne tür bir bağlantı olduğu sorulan tanık Çırak, "Lokman Yanık benim yanıma iş yerime geldi, polis olduğunu söyledi. Çay içtik, sohbet ettik. Bu sohbet sırasında Giresunspor'u neden bıraktığımı sordu. Bununla ilgili süreci takip ettiklerini söyledi. 'Olabilir böyle şeyler, oldu bitti' dedim. 'Bırakmasaydınız' dedi. Beni bir süre sonra ifade vermem için organizeye çağırdılar. Avukatımla gittik Lokman Bey bizi kapıda karşıladı. Şikayetçi olup olmadığımı sordular. 'Bana kimse tehdit ve baskı yapmadı ki şikayetçi olayım.' dedim. Şikayetçi olmam için serzenişte bulundular. Biz oradan şikayetçi olmadan ayrıldık." diye konuştu.