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  4. "Futbolda şike kumpası" davası

"Futbolda şike kumpası" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 7'si tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada, Cihan Oskay tanık olarak dinlenildi - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy ve kulüp yöneticileri ile bir grup taraftar da duruşmayı izledi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 7'si tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada, Cihan Oskay'ın tanık olarak ifadesi alındı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmayı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy, kulüp yöneticileri ve bir grup taraftar da takip etti.

Duruşmada, bir cinayet davasından hükümlü Cihan Oskay'a, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanılarak tanıklığına başvuruldu.

Kendisinin 2006 yılında şikeyi ilk kez ortaya çıkaran kişi olduğunu, 2012 yılında şike davasında da mahkeme huzurunda tanık olarak dinlenildiğini, şike dosyanın FETÖ'nün kumpası olup olmadığını bilemeyeceğini belirten Oskay, şöyle konuştu:

"2006 yılında Aziz Yıldırım'dan paralar alıp götürdüğümü söylemiştim. Biz de biliyoruz bu şikeler var ama konumu yok dedik. Bu işin üstüne gidilmedi, benim üstüme gidildi. Ben şikeyle ilgili kitaplar yazdım. Ben o dönem mahkemede ifade verdikten sonra üzerime resmen yaylım ateşi açıldı. UEFA'ya da bilgi ve belgeler verdim. Aziz Yıldırım'a, 'Buna devam etme, Fenerbahçe'ye zarar verirsin' dedim. 3 Temmuz'da operasyon olunca da hiç şaşırmadım açıkçası. Bence esasen bu şikeler yapılmıştır, belki usulde yanlışlıklar olabilir."

- "Bana kimse şike olmadı dedirtemez"

"Bu iş çözülmek isteniyorsa kilit isim dönemin AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Fatih Bülent Yarcan'dır." diyen Oskay, "Fatih bana telefon etti. 'Biz Fenerbahçe'yi ele geçirmek istiyoruz.' dedi. Ben de 'Sen kimsin Fenerbahçe'yi ele geçireceksin?' deyip bütün ilişkimi kestim. Ben hep Fenerbahçeli kalmışımdır ama doğruları söylediğim için pek benimsenmedim. Ben ne o tarafın ne bu tarafın adamıyım. Beni kör testereyle de kesseniz Türkiye'de şike yapıldı." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Oskay'a, "Biz Fatih Bülent Yaren'i de dinledik. Sizin 'Fenerbahçe'yi ele geçirmek istiyoruz.' dediği şeklindeki beyanınızı reddetti. Siz o dönem size bunu söylediğinde, 'Kim olarak, hangi sıfatla o zamanki adıyla cemaat olarak mı ele geçirmek istiyorsunuz Fenerbahçe'yi?' diye sordunuz mu? Fatih Bülent Yaren FETÖ'cü müydü?" sorularını yöneltti.

Oskay ise sorulara, "Gayet normal değil mi? Gayet doğal reddetmesi. Bana kimse şike olmadı dedirtemez. Ben olmayacak bir şeyi sormam. Sormadım da. Ben zamanında bir restoranın genel müdürüydüm. Kulübün yemekleri burada verilirdi. Fatih Bey, ilçe başkanı olmadan önce bu restoranın dekorasyonunu yapmıştı. O telefondan sonra Fatih Bey ile görüşmedim. Fatih siyasete atıldıktan sonra kendisine Fatih Bey değil Fatih Hoca dedirtirdi. Fatih'in çok büyük bir güçle hareket ettiğine eminim. Türk futbolunda şikenin anası vardır, babası vardır. Benim derdim Türkiye'de şikenin ortadan kalkmasıydı. Ancak illiyet bağını siz kurun. Ben bir şey diyemem." şeklinde yanıt verdi.

Mağdur Fenerbahçe avukatının, "Siz, 3 Temmuz dosyasında ifade vermek istiyorum diye o dönemki mahkemeye mektup yazdınız mı?" sorusuna, "Evet tabii ki yazdım." diye yanıt veren Oskay, Mahkeme Başkanının, "Geçmiş dönemde FETÖ ile bir bağlantınız var mıydı?" sorusunu ise "Hayır, asla." diye yanıtladı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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