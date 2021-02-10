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  4. ‘Futbolda şike kumpası’ davası mütalaa için ertelendi

‘Futbolda şike kumpası’ davası mütalaa için ertelendi

10.02.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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FETÖ’nün ‘futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 87 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ’nün ‘futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dava dosyasını duruşma savcısına göndererek duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi.
‘Futbolda şike’ soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan duruşma salonunda görülen duruşmada sanık savunmaları tamamlandı.
Mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için dosyayı duruşma savcısına göndererek duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu’nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise farklı suçlardan hapsi istendi.

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