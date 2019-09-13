Futbolda şike kumpası davası Pazartesi gününe ertelendi

’Futbolda şike’ soruşturmasında FETÖ tarafından kumpas kurulduğu iddiasıyla 11’i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların savunmalarının alındığı dava Pazartesi gününe ertelendi.

FETÖ’nün ’futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11’i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nin karşısındaki duruşma salonunda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada eski İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç savunma yaptı. Tutuklu sanık Ardıç, hakkında konuşan gizli tanığın beyanlarının çelişkili olduğunu ve sabıkalı olduğu için beyanlarının kabul edilemeyeceğini belirtti. İddiaların tutarsız olduğunu söyleyen sanık Ardıç, soruşturmada doğru işlem yaptıklarını ve iddiaları kabul etmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Eylül Pazartesi gününe erteledi.

