Futbolda şike kumpası davasına devam edildi

FETÖ’nün ‘futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4’ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen MİT’in mahrem imamı, “Amaç, Fenerbahçe’yi ele geçirmek değildi. Hükümet üzerine operasyon yapmaktı” dedi.

‘Futbolda şike’ soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle 4’ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nin karşısında duruşma salonunda görülen duruşmaya 2 tutuklu sanık ve tarafların avukatları katılırken, bazı sanıklar SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Duruşmada Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve bazı yönetim kurulu üyeleri, izleyici olarak yer aldı.

“Aziz Yıldırım’ın Cübbeli Ahmet Hoca’yla aynı koğuşta kaldığı doğru değil”

Duruşmada Metris Cezaevi’nin eski Müdürü Zeki Uzun tanık olarak dinlendi. İfadesinde tutuklanan Fenerbahçe yöneticileriyle ilgili konuşan tanık Uzun, “Tutuklanacaklarından dahi bilgimiz yoktu. Onlara özel yer ayrılması söz konusu değildi. Aziz Yıldırım’ın Cübbeli Ahmet Hoca’yla aynı koğuşta kaldığı doğru değil. Aziz Yıldırım, sağlık sorunları olduğundan dolayı doktor raporuyla revir koğuşuna geldi. Cübbeli Ahmet de sonrasında cezaevine girdiğinde sağlık sorunları nedeniyle başka bir revir koğuşuna verildi” ifadelerini kullandı.