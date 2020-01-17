"Futbolda şike kumpası" davasında 3 tahliye

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 7'si tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada, 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 7'si tutuklu 10 sanık katıldı.

Duruşmada, mağdur ve müşteki vekilleri ile sanıkların talepleri alındı.

Firari sanık İhsan Kalkavan'ın avukatı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dünkü duruşma arasında basın açıklaması yaptığını, bu açıklamanın mahkemeyi baskı altına almaya çalışmak olduğunu öne sürerek, davayla ilgili yayın yasağı getirilmesini istedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün avukatı ise Fenerbahçe'nin bu dosyada mağdur olarak yer aldığını, yapılan basın açıklamasında usulsüz hiçbir şey olmadığını, Koç'un kişisel görüşlerini açıkladığını ve yargılamayı etkileyecek bir cümle kurmadığını söyledi.

Avukatların taleplerinin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.