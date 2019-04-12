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"Futbolda şike kumpası" davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 21:43 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, 4 sanığın tahliyesine hükmedildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıkların talepleri alındı.

Taleplerin alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, bir kısım sanıkların ByLock ile ilgili bilirkişi raporu alınması talebinin, savunmaların tamamlanmaması nedeniyle bu aşamada reddine karar verdi. Heyet, tüm sanıkların, örgüte müzahir dernek, vakıf veya sendikaya üyeliklerinin ve Zaman gazetesi abonesi olup olmadıklarının ilgili mercilere sorulmasına hükmetti.

Sanık Mehmet Baransu'nun Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesine, birleştirme hususunda muvafakat talep ettiğini belirten mahkeme heyeti, sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuna ilişkin dosyasının tefrik edilerek Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleştirilmesini kararlaştırdı.

Haklarında yakalama kararı bulunan aralarında Fetullah Gülen ve Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu 14 sanığın infazının beklenmesine karar veren heyet, tutuklu sanıklar Haşim Gülal, Soner Koç, Mehmet Aslan ve Kemal Atılgan'ın, savunmalarının alınmış olması, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre ile dosyanın bulunduğu aşama itibarıyla yargılamanın süreceğinden tahliyelerine ve haklarında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Duruşma, 27 Mayıs'a ertelendi.

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