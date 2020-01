"Futbolda şike kumpası" davasında Serdal ve Hünkar Adalı ifade verdi

Adalı, mahkeme başkanının, "Tahliyeniz için 50 bin dolar para verildiği iddiasıyla ilgili ne biliyorsunuz?" sorusu üzerine, "Ben tutuklandığımda günde çantalı 2-3 avukat ziyaretime gelip bu işi çözebileceğini, cemaatin içinden geldikleri, cemaate olur vermeden cezaevinden çıkamayacağımı söylüyorlardı. Her gelenin kartını alıyor, avukatım geldiğinde ona veriyordum. Gelenlerin 3-5 tanesinin para talebi de oldu ben onları kovdum açıkçası. Ağabeyimin İhsan Kalkavan (firari sanık) ile görüşmesinden sonradan haberim oldu. İhsan Bey'i Beşiktaş'tan tanırım." diye konuştu.

Kardeşinin tutuklanması üzerine evlerinin adeta taziye evine döndüğünü ifade eden tanık Adalı, "Hem Adana'dan hem İstanbul'dan eş, dost, akraba geliyordu evimize. 'Geçmiş olsun' demeye gelen de vardı, 'Ne yapabiliriz, bir yardımımız olur mu?' diyen de. Bu şekilde başladı hikaye. Eş, dost, hukukçularımızla bir şeyler yapabilir miyiz diye ciddi toplantılar yaptık. Hukukçularımız, bunun bir hukuk davası olmadığını, böyle bir dava olamayacağını ilk günden beri söylüyorlardı. 'Gelen gidene de lütfen fazla yüz vermeyin, bu dönemde size sahtekarlar da gelecek’ diyorlardı. İyi ki uyarmışlar yoksa ben önüme gelene sarılacaktım kardeşimi kurtarsın diye. Önüme gelen her fırsatı da değerlendirmeye çalıştım açıkçası." dedi.

Adalı, Adana'dan bir arkadaşının vasıtasıyla, FETÖ ile ilişkisi bulunan birileriyle tanıştığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Kendilerini evde ağırladım. İçlerinde Barış denen biri o dönemki adıyla cemaat denilen yapıdan olduğunu, kardeşimin bu konuda herhangi bir suçu olduğuna kendisinin de inanmadığını, Gaziantep'te bu bölgenin en sayılı abilerinden birinin olduğundan bahsetti. O abinin haksız yere tutukluluk söz konusu olursa tutuklayan arkadaşları dahi azarlayacağını filan söyledi. Barış, birkaç kez geldi, gitti. Her defasında kendi içimizde bu da mı onlardan bu da mı sahtekar bir tip diye düşündük. O günlerin içinde yüksek bir muhakeme gücümüz yoktu. Ne olur ne olmaz, bu adamın FETÖ ile içli dışlı bir hali varsa faydası olur diye irtibatı koparmadım. Onlar bana salı günleri abilerin toplantı yaptığını, bu toplantı sonucunda mahkemeye talimat gittiğini, kimin serbest kalıp kimin ne ceza alacağının bu toplantıların sonucunda belli olduğunu söylüyordu. Barış beni her salı arıyordu. Netice nedir ne değildir diye umutla bekliyordum. Bana, 'Abi her şey iyi olacak' diyordu."