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"Futbolda şike kumpası" davasının görülmesine devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 19:30 | Son Güncelleme

FETÖ’nün kumpas kurduğu iddiasıyla görülen ’Futbolda şike kumpası’ davasında yargılamaya devam edildi.

FETÖ’nün kumpas kurduğu iddiasıyla görülen ’Futbolda şike kumpası’ davasında yargılamaya devam edildi. 11’i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.
FETÖ’nün kumpas kurduğu iddiasıyla görülen ’Futbolda şike kumpası’ davasında yargılamaya devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda görülen yargılamaya 7 tutuklu sanık ile avukatları ve bazı müşteki avukatları katıldı.
’Ali Koç’un başına gelecek olan nedir?’
Duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Kalender’in çapraz sorgusu yapıldı. Sorgu sırasında söz alan Fenerbahçe Spor Kulübü avukatı Naim Karakaya, "’Savunmanızda ’Ali Koç’a sesleniyorum, biz şikecileri yargıladık, eğer onlarla arasına mesafe koymazsa onun da sonu farklı olmaz’ dediniz. Bu sözü söyleme gücünü nereden alıyorsunuz? Ali Koç’un başına gelecek olan nedir?" şeklinde soru yöneltti.
"Ali Koç saygın biridir"
Avukat Karakaya’nın sorusunu cevaplayan sanık Kalender, "Sözlerimde çarpıtma var. Ali Koç saygın biridir. ’Arkadaşlarımın döktüğü gözyaşlarının altından Fenerbahçe dahi kimse kalkamaz, aksi taktirde onlarla aynı şeyi paylaşacaktır’ dedim. Ben arkadaşlarıma yapılan haksızlığı dile getirdim. Manevi bir şeyden bahsediyorum. Arkadaşlarımın gözyaşlarından bahsediyorum. Arkadaşlarıma yapılanların haksızlık olduğunu söylüyorum. Ali Koç’a karşı bir ithamım yoktur. Örgütle cemaatle ilgili bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı.
Duruşmada avukat Karakaya, sanık Kalender’e "Fethullah Gülen size göre kimdir? Hoca efendi mi örgüt elebaşısı mı?" sorusunu yöneltti.
’Örgüt lideri olarak görmüyorum’
Avukat Karakaya’nın sorusunu cevaplayan sanık Kalender, "Bu konuda mahkeme kararlarına bağlı kalınması düşüncesindeyim. Ben şu anda kendisini terör örgütü lideri olarak görmüyorum" şeklinde konuştu.
’Yapının üyesi değilim’
Sanık Kalender kendisine yöneltilen, "Kendinizi cemaat üyesi kabul ediyor musunuz?" sorusuna ise "Etmiyorum, ben bu yapının üyesi değilim" şeklinde cevap verdi.
Sorgu tamamlandı
Sanık Ahmet Kalender’in sorgusunun tamamlanmasının ardından tutuklu sanık Nazmı Ardıç savunma yaptı. Ardıç, savunmasında kendisinin Bylock kullanmadığını iddia etti.
11’i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

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