Futbolda yapılan koronavirüs ihlalleri İngiltere’nin gündeminde: Futbol askıya alınabilir mi?

Bu hafta sonu İngiltere'de FA Cup'ta oynanan mücadelelerle birlikte taraftarların ve futbolcuların koronavirüs kurallarını ihlal ederken verdikleri görüntüler sporun gündemindeki yerini aldı.

Futbolcuların pek çoğu yaptıkları kural ihlalleri sebebiyle özür diledi. Ancak ülkenin tamamı sıkı salgın kuralları altında yaşarken, futbolun olağanca hızıyla devam etmesi de sıkça tartışıldı.

BBC spor editörü Dan Roan, futbolun henüz tüm kredisini tüketmediğini ancak ona duyulan sabrın zayıflamaması için de hiçbir garantinin olmadığını söyledi.

Tartışmanın arka planında ne var?

Hükümetin yayımladığı son verilere göre hafta sonu İngiltere'de koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 80 bini geçti.

Futbol müsabakaları ise yaz aylarında hayata geçirilen yeni kurallar ışığında oynanmaya devam ediyor.

Bu hafta sonu FA Cup'ta oynanan bazı maçlardan sürpriz skorlar çıktı. Galibiyet kutlamalarının yapıldığı küçük, dar ve havasız soyunma odalarında sosyal mesafenin hiçe sayılması ise sosyal medyanın gündemini oluşturdu.

https://twitter.com/crawleytown/status/1348295959860666372