Futbolseverler "Seyircisiz Lig" Kararı İçin Ne Düşünüyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan futbol liglerini 12 Haziran’da başlatma kararı almıştı. Ancak futbolseverler maçların seyircisiz oynanacak olması sebebiyle ligin başlamasını anlamlı bulmuyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, şu an için Türkiye’de liglerin 12-13-14 Haziran tarihinde oynanacak şekilde başlatma kararı aldıklarını açıklamış, maçların hangi şartlarda oynanacağına Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun karar vereceğini belirtmişti. Nihat Özdemir, Ağustos ayı sonunda da İstanbul’un UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yapacağını hatırlatmıştı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Futbol hassas ve geniş kitleleri ilgilendiren bir alan. Federasyonun özgür iradesiyle kendi kararını verebileceğini, Bakanlık ve Bilim Kurulu olarak bu konuda karara bir katkıda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştik. Federasyon kendi özgür iradesiyle karar verdi. Bundan sonraki sorumluluk da federasyona aittir” demişti.

Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluk konusunda TFF’yi işaret etmesinin ardından futbolseverler ise, seyircisiz oynanacak maçlarla ligin başlayacak olmasını pek anlamlı bulmuyor. Ankara’da VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı futbolseverler, protokol tribününde sosyal mesafeye uygun şekilde seyirci bulundurulması ya da daha ileri tarihte ligin başlatılması gibi görüşlerini dile getiriyorlar. “Seyirci takımın 12. oyuncusu” Futbolda seyirci faktörünü vurgulayan futbolseverlerden biri “Seyirci takımın on ikinci oyuncusudur ve bu takımın motivasyonu için çok önemlidir. En son oynanan Galatasaray maçında gördük ki seyirci olmadığı zaman maçların hiçbir şekilde tadı çıkmıyor. Bunun yanında futbolcuların Corona virüsüne yakalanma riskini almak çok büyük bir sorumluluk. Bana sorarsanız maçlar şimdilik oynatılmamalı. Tehlike geçene kadar Türk ligi askıda kalmalı” diyor. Corono virüsü salgınındaki yasak kararıyla TFF’nin kararını çelişkili bulduğunu belirten bir başka futbolsever ise, “Bu karar Türkiye’nin bugüne kadar yürüttüğü büyük mücadelenin tam tersi. Uygun olmadı. Burada sadece taraftarın gelmemesi sorunu çözmüyor. Futbolcular, teknik elemanlar, malzemeciler büyük bir kitleyi oluşturuyor ve bunların ailelerini de kattığımız zaman büyük bir nüfus risk altına giriyor” değerlendirmesinde bulundu. Futbolsever, “Fransa’daki model de çok uygun değil. Emeği yok sayıyorsunuz. Türkiye’de kıran kırana giden bir şampiyonluk mücadelesi var. Ama daha ileriki dönemde oynanabilecek maçlar bu sorunu çözülebilir. Ama bu kadar yakın zamanda ligin başlaması Türkiye’nin bugüne kadar yürüttüğü başarılı Corona virüsü mücadelesine tam uymuyor” ifadesini kullandı.

“Futbolda bazı maçlar seyirciyle kazanılır” Ankaragücü taraftarı olduğunu belirten bir başka futbolsever de maçların seyircisiz keyfinin olmayacağı görüşünü dile getirerek özellikle Ankara’da seyircinin önemine dikkat çekti. VOA Türkçe’ye konuşan futbolsever, “Seyirci Ankara için çok etkili. Şimdi bu takım bizsiz, seyircisiz kalacak. Federasyon dörtte biri kadar seyirci alıp sosyal mesafeyi koruyun diyecekti. Kimsenin maçlardan keyif alacağını sanmıyoruz. Kimse de ekrandan izlemez. Federasyonun bunu düşünmesi lazımdı” ifadelerini kullandı. “Gelecek sezonu da etkileyecektir” Bir başka futbolsever ise, TFF’nin bu kararıyla sadece şimdiki ligi değil geleceği de şekillendirdiği görüşünde. Örneğin Trabzonspor’un hükmen şampiyon sayılması gerektiği görüşünü savunanlardan biri, “Lig 12 Haziran’da başlayıp Temmuz sonuna doğru bitecek. Gelecek sezon performanslara yansıyacak. Uzun bir ara verildi. Futbolcuların kondisyonu, morali, motivasyonu dikkate alınmalı. Futbolcuların virüse yakalanma riski çok yüksek. Futbol yakın mesafe oyunu. Bu kararın geri alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.