Futbolseverlerin gözü Schalke-Galatasaray maçında

TSİ 23:00’te başlayacak maç için polis olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler bu akşam Gelsenkirchen'de oynanacak Schalke-Galatasaray maçında. Son haftalarda toparlanma sürecine giren Schalke'de futbolcular Galatasaray maçı öncesinde kupada ve ligde alınan sonuçlarla güven tazeledi.

Schalke'nin savunma oyuncularından Benjamin Stambouli yaptığı açıklamada, "Başarıyla her şey daha kolay hale geliyor. Kafalarımız rahat" dedi. Maçı kazanacaklarına inandıklarını söyleyen Stambouli, "Kendimize inanmaya devam etmeliyiz. Mental açıdan iyi bir durumdayız ve kaliteli bir takımız" dedi.

Grupta 5 puana sahip Schalke, 4 puanlı Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde 8 puana ulaşacak ve gruplardan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

Schalke Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise Galatasaray maçı öncesinde temkinli konuşmayı tercih ederek "Galatasaray çok kaliteli bir takım. Sanırım deplasmanda daha da güçlü" diye konuştu.

Kupada FC Köln'ü eleyen ve Bundesliga'da Hannover'i 3-1 yenen Schalke'de Galatasaray maçı öncesinde moraller yükseldi. Teknik Direktör sezon başındaki moral bozukluğunun yerini iyimserliğe bıraktığını belirtti. Tedesco, "Takımda ruh hali birkaç hafta öncesine göre çok daha iyi. Şimdi bu durumu devam ettirmemiz önemli. Kendimize inanırsak başarıyı da yakalarız" dedi.