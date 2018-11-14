"Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi

Gençleri, Ali Gültiken, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin ve Ergün Penbe dışında, Antalya'daki futbolcularla da bir araya getirdiklerini belirten Hacıcaferoğlu, futbolun 4 efsane isminin yarın ise mahkumlarla buluşacağını ifade etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında futbolun efsanelerini ve gençleri Antalya'da bir araya getirdiklerini söyledi.

Antalya Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Ali Gültiken ile Oğuz Çetin aynı takım için ter dökerken, Hami Mandıralı ve Ergün Penbe ise diğer takımda yer aldı.

Organizasyonun bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayan Hacıcaferoğlu, "Proje bugüne kadar 30 ilde gerçekleştirildi. Bu etkinlik, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olması ve tecrübelerin genç nesillere aktarılması anlamında çok önemli. Ayrıca bu proje vasıtasıyla gençleri, obeziteden ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaya, serbest zamanlarında spor yapmaya teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Futbolculardan Hami Mandıralı ise bu tür projelerde gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Proje kapsamında birçok şehirde gençler ve mahkumlarla buluştuklarını anlatan Mandıralı, "Bizim için de büyük bir deneyim oldu. Hem gençlerle hem de mahkumlarla bir araya gelip, maç yapıyoruz ve çok keyif alıyoruz. Maç yaptığımız bazı gençlerde yetenek var ama bunu ortaya çıkarmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

