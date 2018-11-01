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Futbolun efsaneleri, Hatay’da çocuk ve gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 01:51 | Son Güncelleme

HATAY'da eski milli futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Ergün Penbe ve Hami Mandıralı 'Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor' projesi kapsamında, çocuklarla bir araya geldi.

Futbolun efsaneleri, Hatay’da çocuk ve gençlerle buluştu

HÜSEYİN BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'da eski milli futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Ergün Penbe ve Hami Mandıralı 'Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor' projesi kapsamında, çocuklarla bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen, 'Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor' projesi kapsamında eski milli futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Ergün Penbe ve Hami Mandıralı, çocuklar, gençler ve bürokratlarla gösteri maçı yaptı. Antakya Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında düzenlenen gösteri maçında Oğuz Çetin ve Ali Gültiken bir takımda yer alırken, Ergün Penbe ve Hami Mandıralı da diğer takımın içerisinde yer aldı. Projenin ilk olarak cezaevlerindeki çocukların topluma kazandırılması amacıyla başladığını, daha sonra bunu şehirde bulunan çocuklara yönelik olarak da düzenlemeye başladıklarını kaydeden Ali Gültiken, üçüncü sezona başladıklarını anlattı. Bu sezon Hatay'ın sekizinci il olduğunu belirten Gültekin, "Ama üç sezon boyunca 25 şehrimize ulaşmış olacağız. Çocuklarımızla, gençlerimizle panellerle, sahadaki organizasyonla etkinlikler düzenleniyor. Çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Onlara kendi hayatımız içerisindeki tecrübelerimizi, başarılı olabilmek için neler yapmamız gerektiğini bunların hepsini kendi tecrübelerimizle aktarmaya çalışıyoruz. Keyifli ve harika zamanlar geçiriyoruz" diye konuştu.
Eski milli futbolcular, etkinlik sonrası çocuklar ve gençlere forma ve futbol topu dağıttı. Efsane isimler kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmayarak ,bol bol forma ve top imzaladılar.

FOTOĞRAFLI

Futbolun efsaneleri, Hatay’da çocuk ve gençlerle buluştuFutbolun efsaneleri, Hatay’da çocuk ve gençlerle buluştuFutbolun efsaneleri, Hatay’da çocuk ve gençlerle buluştuFutbolun efsaneleri, Hatay’da çocuk ve gençlerle buluştu

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