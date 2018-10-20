Futbolun efsaneleri hükümlülerle maç yaptı

MARDİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığınca yürütülen "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında Türk futbolunun ünlü isimleri, Mardin'de hükümlülerle bir araya geldi.

Türk futbolunun unutulmaz isimleri Ali Gültiken, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin ve Ergün Penbe, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlülerle buluştu. Burada efsane futbolcular hükümlülerle yemek yiyerek ve düzenlenen konferansta sohbet etti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, konferansta yaptığı konuşmada, insanoğlunun yeryüzünde var olduğu günden bu yana suç, ceza ve bu cezanın da kurumu olan infazın süre geldiğini belirtti.

Modern toplumlarda artık infazın amacının kişilere ceza vermek yerine onları ıslah etmeye, toplumla bütünleştirmeye, toplumun adaptasyonları sağlamaya yönelik olduğunu vurgulayan Bektaş, şöyle dedi:

"Mardin Ceza İnfaz Kurumumuzda da hükümlülerin ve tutukluların dışarıdaki hayatına adaptasyonunu sağlamak adına çeşitli etkinlikler Adalet Bakanlığın izni ve imkanları dahilinde yapılıyor. Futbolumuzun efsane olmuş, kendimizi futbol adına örnek aldığımız futbolcularımızla buradayız. "