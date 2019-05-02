"Futbolun Süperleri" ödül töreni

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk futbolunun hak ettiği marka değerine ulaşacağına inanıyorum. Biz bakanlık olarak bu yöndeki tüm çalışmaların destekçisi olacağız." dedi.

Çırağan Sarayı'nda, beIN Sports ve Türkiye Futbol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği "Futbolun Süperleri" ödül töreninde konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle güzide bir toplulukla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu akşam, Türk futbolunun marka değerine önemli katkılar sağlayacağına inandığımız güzel bir organizasyona şahitlik ediyoruz.

Futbolumuzun tüm paydaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu bu tablonun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.

Bu vesileyle, futbol camiamızın bütün paydaşlarını bir araya getiren Türkiye Futbol Federasyonuna ve beIN Sports'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Türk futbolunun bugünlere gelmesinde payı olan, bizlere futbolu sevdiren bütün futbol emektarlarına da bu vesileyle buradan şükranlarımı ifade ediyorum.

Biliyorsunuz nisan ayı içinde futbolumuzun sembol isimlerinden Can Bartu'yu kaybettik, kendisine rahmet diliyorum.

Dün, örnek kişilikleriyle, beyefendilikleriyle, sportmenlikleriyle topluma örnek olan, herkesi hayran bırakan Lefter gibi, Metin Oktay gibi, Süleyman Seba gibi büyük isimler, bugün Süper Lig sezonlarımıza isim oluyorlar.

Onların hatıralarını diri tutmak, Türk futboluna kazandırdıklarını geleceğe taşımak için üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz."