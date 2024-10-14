Füze alarmı verildi! İsrail sokakları böyle görüntülendi

Lübnan'daki Hizbullah örgütü, İsrail ordusunu roketler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah, Hayfa yakınında bulunan Binyamina'daki Golani tugayına ait eğitim kampına "drone sürüsü" ile saldırdıklarını açıkladı. Saldırıda 67 kişi yaralandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’dan ülkenin kuzeyindeki Hayfa Körfezi ile Yukarı Celil bölgesine 35 roket fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

9 ÖLÜ 28 YARALI!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Beyrut'a saldırılarını sürdürdüğünü aktardı. Bakanlığın, açıklamasında Beyrut’un kuzeyinde Maaysrah köyüne düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

ALARM SONRASI İSRAİL SOKAKLARI!

İran Ordusu, İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah’ın füze atışı nedeniyle ülkenin merkezinde alarm verildi" ifadesi sonrası İsrail sokakları görüntülendi.